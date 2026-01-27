Відомий блогер раптово зник: ймовірно, його мобілізували

Український блогер-пліткар Богдан Беспалов раптово зник зі своїх каналів. Тепер ходять чутки, що його мобілізували.

24 січня Беспалов записав голосове повідомлення у Telegram-каналі, у якому повідомив, що певний час не буде на звʼязку. А за кілька днів канал "Злива" повідомив, що блогера, ймовірно, мобілізували.

Беспалова, ймовірно, мобілізували

"Друзі, мене не зламали, це пишу я. Поки що не зможу бути на звʼязку і не знаю, коли зʼявляться випуски. Але обовʼязково повернемось і будемо знімати свіжі плітки. Усім дякую за підтримку", — сказав Богдан.

Після цього блогер так і не виходив на звʼязок.

"В тусовці вперто ходять чутки про мобілізацію пліткаря Богдана Беспалова. А наш техвідділ каже, що Богдан нині поїхав в навчальну частину", — зазначили журналісти "Зливи".

Беспалова, ймовірно, мобілізували Фото: Telegram

Зустріч Беспалова з ТЦК

Раніше блогер в інтервʼю Аліні Доротюк розповідав, що вже зустрічався з військовими ТЦК у Києві.

"Я йшов на Оболоні, нікого не чіпаючи. У мене є "Резерв", дані оновлені, ВЛК всі пройдені з 2022 року. Які можуть бути питання. Йду до метро. Якраз на благодійний захід. Їде бусик позаду, я відходжу пропустити. Все, вибігли за руки заламали. Нічого в тебе не запитують. Тебе мордою в цей бусік і повезли", — розповідав пліткар.

Втім, його відпустили, бо "злякалися синьої галочки" в Instagram.

Богдан Беспалов Фото: Instagram

Також блогер казав, що, попри зневіру, не хоче покидати Україну.

