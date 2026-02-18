Тополю после слива приватного видео обвинили в похищении известного блогера

Эстонский блогер-сплетник Антон S прокомментировал исчезновение своего украинского коллеги Богдана Беспалова в январе. По словам эстонца, его якобы "заказала" певица Елена Тополя.

Блогер рассказал, что именно ему написала "птичка" из Киева. Неизвестная женщина сообщила, что за Беспаловым была организована слежка.

Тополя "заказала" Беспалова?

"Помните, исчез украинский сплетник Богдан Беспалов? Как исчез? Взяли его в Киеве, в публичном месте и несколько дней о нем ни слуху, ни духу. И оказался он на войне. Ну как, в учебном центре сейчас. Парня взяли целенаправленно, то есть шли за ним. ТЦК шли за парнем специально, Знали, кого брать", — сказал Антон.

По словам эстонского блогера, Богдана очень не любили публичные люди.

"Сколько врагов он себе нажил", — отметил эстонец.

Он признался, что говорил коллеге, чтобы тот выезжал в Европу, но Богдан отказывался.

"Думали, Тина Кароль. Думали, Боже, кто бы мог на него спутить всех собак? На войну забрали, дорогие мои", — добавил Антон S.

Впрочем, на днях эстонцу написал анонимный источник из Киева.

"Я была свидетелем того, как организовывали слежку за Богданом. Заказчицей этого действа стала недопевица Елена Тополя. Она зуб точила на него с декабря, когда он сливал правдивые сплетни о ее алкоголизме и прерывании от Потапа. В январе она оказалась за бортом шоу-биза и вместе с командой было принято решение слить ее хоум-видео с молодым любовником. Они решили пойти по стопам Ким Кардашьян", — прочитал письмо блогер.

Богдан Беспалов Фото: Instagram

При чем тут Тополя

К тому же, по словам эстонца, Елена сначала якобы пустила слухи, что слил видео ее бывший муж Тарас Тополя, чтобы "насолить".

"Теперь относительно Богдана, был разработан целый план. Расчет был, что он поведется и начнет шерить ее видео", — рассказал Антон.

Но блогер тогда, наоборот, призвал других людей, которые получили видео, не распространять его.

"Это очень разозлило Алешу и ее пиарщиков. Ведь все шло не по плану", — добавил эстонец.

Тогда подключились пиарщики, которые создали фейковые Telegram-каналы якобы от имени Беспалова, которые шерили то же видео, что блогер вовремя заметил и заблокировал их.

Уже после этого певица якобы "заказала" Беспалова.

Пока комментариев Елены Тополи по этому поводу не было. А в сообществе Богдана отреагировали так: "Кто еще не видел — эстонец Антон S назвал имя заказчицы исчезновения Богдана. И нет, это не Тина. Озвученное шокирует".

