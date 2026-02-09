Известный блогер после вероятной мобилизации вышел на связь: "Кто злорадствовал"

Украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов обратился к своим подписчикам после внезапного исчезновения в конце января. Он прямо не объяснил, что произошло, но пообещал со временем вернуться.

В Telegram-канале 8 февраля Беспалов после вероятной мобилизации написал пост, в котором попросил дождаться его. Это первое его публичное сообщение с 20-х чисел января.

Богдан Беспалов вышел на связь

"Очень скучаю и люблю вас, котята. Когда буду иметь возможность все расскажу и выйду на связь, сейчас от меня мало что зависит", — отметил блогер.

В частности, Богдан поблагодарил за поддержку, веру и огласку. Не обошел вниманием и тех, кто публично злорадствовал.

"Спасибо и тем, кто злорадствовал моему исчезновению таким блогерам как Халус. Это не камни в его ограду, я понимаю что для многих мое исчезновение это повод для радости. Но никто из вас не застрахован, никто. Сейчас сложный период — знаю, вы скучаете по чатику, но в целях безопасности временная пауза, потому что были активные попытки атаковать наш телеграм ботами", — написал Беспалов.

Также сплетник отметил, что сейчас редко имеет возможность держать связь с внешним миром.

"Держусь ради нас и нашего сообщества — мы сила, мы часть большой сплетенной семьи, мы — единое целое. Пожалуйста, дождитесь меня, я не покинул вас", — добавил Богдан.

По словам блогера, его Telegram сейчас ведут несколько админов.

