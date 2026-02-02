Блогер заявил о "сливе" его частных видео: кого обвиняет

Блогер и музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин обвинил блогера-сплетника Богдана Беспалова в распространении его частных видео. Он заявил, что соответствующие материалы уже передал в полицию.

В своей заметке в Telegram Бутурлакин сообщил, что речь идет о видео из личных "зеленых сториз", где он изображен в белье. По его словам, контент является невинным, однако частным, и не предназначался для публичного распространения. Журналист отметил, что именно Богдан Беспалов в 2024 году опубликовал эти видео, а впоследствии они начали распространяться дальше в рамках анонимных публикаций.

Бутурлакин обвинил Беспалова в распространении частных видео Фото: Telegram

Бутурлакин подчеркнул, что такие действия выходят за рамки закона, поэтому несколько дней назад он передал материалы в полицию, где их приобщили к другому связанному делу. В случае продолжения распространения частного контента журналист заявил, что подаст отдельное заявление в полицию уже от своего имени и будет защищать свои права в юридической плоскости.

Відео дня

По словам Бутурлакина, ответственность будут нести как те, кто сейчас распространяет видео, так и те, кто осуществил первоначальный "слив", в частности Богдан Беспалов. Он также заявил, что знает обстоятельства утечки и готов сотрудничать со следствием вместе с юристом.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, недавно произошел слив видео певицы Елены Тополи. На фоне скандала она выпустила календарь с откровенными фото.