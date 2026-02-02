Блогер заявив про "злив" його приватних відео: кого звинувачує

Блогер та музичний оглядач Роман Бутурлакін звинуватив блогера-пліткаря Богдана Беспалова у поширенні його приватних відео. Він заявив, що відповідні матеріали вже передав до поліції.

У своєму дописі в Telegram Бутурлакін повідомив, що йдеться про відео з особистих "зелених сторіз", де він зображений у білизні. За його словами, контент є безневинним, однак приватним, і не призначався для публічного розповсюдження. Журналіст зазначив, що саме Богдан Беспалов у 2024 році опублікував ці відео, а згодом вони почали поширюватися далі в межах анонімних публікацій.

Бутурлакін звинуватив Беспалова у поширенні приватних відео

Бутурлакін підкреслив, що такі дії виходять за межі закону, тому кілька днів тому він передав матеріали до поліції, де їх долучили до іншої пов’язаної справи. У разі продовження розповсюдження приватного контенту журналіст заявив, що подасть окрему заяву до поліції вже від свого імені та буде захищати свої права в юридичній площині.

За словами Бутурлакіна, відповідальність нестимуть як ті, хто нині поширює відео, так і ті, хто здійснив початковий "злив", зокрема Богдан Беспалов. Він також заявив, що знає обставини витоку та готовий співпрацювати зі слідством разом із юристом.

