Відомий блогер після ймовірної мобілізації вийшов на звʼязок: "Хто зловтішався"

Український блогер-пліткар Богдан Беспалов звернувся до своїх підписників після раптового зникнення наприкінці січня. Він прямо не пояснив, що сталося, але пообіцяв з часом повернутися.

У Telegram-каналі 8 лютого Беспалов після ймовірної мобілізації написав пост, у якому попросив дочекатися його. Це перше його публічне повідомлення з 20-х чисел січня.

Богдан Беспалов вийшов на звʼязок

"Дуже сумую і люблю вас, кошенята. Коли матиму змогу все розповім і вийду на звʼязок, зараз від мене мало що залежить", — зазначив блогер.

Зокрема, Богдан подякував за шалену підтримку, віру та розголос. Не оминув увагою і тих, хто публічно зловтішався.

"Дякую і тим, хто зловтішався моєму зникненню таким блогерам як Халус. Це не каміння в його огорожу, я розумію що для багатьох моє зникнення це привід для радості. Але ніхто з вас не застрахований, ніхто. Зараз складний період — знаю, ви сумуєте за чатиком, але в цілях безпеки тимчамова пауза, бо були активні спроби атакувати наш телеграм ботами", — написав Беспалов.

Також пліткар наголосив, що наразі рідко має можливість тримати звʼязок із зовнішнім світом.

"Тримаюсь заради нас і нашої спільноти — ми сила, ми частина великої пліткової сімʼї, ми — єдине ціле. Будь ласка, дочекайтесь мене, я не покинув вас", — додав Богдан.

За словами блогера, його Telegram наразі ведуть кілька адмінів.

