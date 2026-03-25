Тополя ответила на упреки, что она "убрала" известного блогера

Украинская певица Елена Тополя ответила на предположение, что она якобы причастна к мобилизации блогера-сплетника Богдана Беспалова, который буквально сегодня подтвердил, что действительно присоединился к армии.

В Instagram артистки поклонники блогера начали писать много комментариев с хейтом, а Тополя их вроде бы удаляет. На один из комментариев она ответила, что не причастна к мобилизации Беспалова.

"Я никого не убирала. Слава Богу. Не одного Беспалова забирают... Давайте про всех мужчин вспомним. Все здоровые и способные могут оказаться там, это не я придумала, это военное положение страны. Всем хорошего дня!" — написала Тополя.

Елена Тополя ответила на упреки Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях пользователи сети разделились в своих мнениях:

"Беспалов просто уклонист. Просто он чего-то прятался от службы, поэтому все по закону он пошел служить".

"Так нет фактов, что Елена причастна к какому-то заказу вашего кумира. Успокойтесь".

"Елена, не скрывайте комментарии пользователей".

"Боится, потому что рано или поздно все выплывает наружу. И как певица фиговая, и как актриса не сложилась", — говорится в посте в Telegram-канале Беспалова.

Тополя "заказала" Беспалова?

Недавно эстонский блогер-сплетник Антон S рассказал, что ему написал анонимный источник из Киева с информацией, будто бы певица лично была вовлечена в процесс мобилизации Беспалова.

"Я была свидетелем того, как организовывали слежку за Богданом. Заказчицей этого действа стала недопевица Елена Тополя. Она зуб точила на него с декабря, когда он сливал правдивые сплетни о ее алкоголизме и прерывании от Потапа. В январе она оказалась за бортом шоубиза и вместе с командой было принято решение слить ее хоум-видео с молодым любовником. Они решили пойти по стопам Ким Кардашьян", — прочитал письмо блогер.

После того, как скандальное видео Богдан НЕ распространил, Тополя якобы решила его "заказать". На эти обвинения Елена не отвечала. Сам Богдан прямо певицу не обвинял, однако не раз намекал на это.

