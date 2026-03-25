Пропавший блогер подтвердил свою мобилизацию, показавшись в форме (фото)

Украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов после исчезновения из медийного пространства в январе и слухов о мобилизации таки подтвердил свою причастность к армии.

25 марта в Telegram-канале сплетник опубликовал фото в военной форме и каске.

"Служу Украинскому народу", — написал Богдан, не добавив больше никаких деталей о своей службе.

Богдан Беспалов исчез

Два месяца назад блогер записал голосовое сообщение, в котором сообщил, что некоторое время не будет на связи. Сразу некоторые каналы сообщили о вероятной мобилизации сплетника.

"Друзья, меня не сломали, это пишу я. Пока не смогу быть на связи и не знаю, когда появятся выпуски. Но обязательно вернемся и будем снимать свежие сплетни. Всем спасибо за поддержку", — сказал Богдан.

Ранее блогер в интервью Алине Доротюк рассказывал, что уже встречался с военными ТЦК в Киеве.

"Я шел на Оболони, никого не трогая. У меня есть "Резерв", данные обновлены, ВЛК все пройдены с 2022 года. Какие могут быть вопросы. Иду к метро. Как раз на благотворительное мероприятие. Едет бусик сзади, я отхожу пропустить. Все, выбежали за руки заломили. Ничего у тебя не спрашивают. Тебя мордой в этот бусик и повезли", — говорил Беспалов.

Его тогда отпустили, потому что "испугались синей галочки" в Instagram.

Эстонский блогер Антон S прокомментировал исчезновение украинского коллеги Богдана Беспалова в январе. По словам эстонца, его якобы "заказала" певица Елена Тополя.

Блогер-сплетник обратился к своим подписчикам после внезапного исчезновения в конце января.

Кроме того, Богдан ранее говорил, что, несмотря на уныние, не хочет покидать Украину.