Пропавший блогер подтвердил свою мобилизацию, показавшись в форме (фото)
Украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов после исчезновения из медийного пространства в январе и слухов о мобилизации таки подтвердил свою причастность к армии.
25 марта в Telegram-канале сплетник опубликовал фото в военной форме и каске.
"Служу Украинскому народу", — написал Богдан, не добавив больше никаких деталей о своей службе.
Богдан Беспалов исчез
Два месяца назад блогер записал голосовое сообщение, в котором сообщил, что некоторое время не будет на связи. Сразу некоторые каналы сообщили о вероятной мобилизации сплетника.
"Друзья, меня не сломали, это пишу я. Пока не смогу быть на связи и не знаю, когда появятся выпуски. Но обязательно вернемся и будем снимать свежие сплетни. Всем спасибо за поддержку", — сказал Богдан.
Ранее блогер в интервью Алине Доротюк рассказывал, что уже встречался с военными ТЦК в Киеве.
"Я шел на Оболони, никого не трогая. У меня есть "Резерв", данные обновлены, ВЛК все пройдены с 2022 года. Какие могут быть вопросы. Иду к метро. Как раз на благотворительное мероприятие. Едет бусик сзади, я отхожу пропустить. Все, выбежали за руки заломили. Ничего у тебя не спрашивают. Тебя мордой в этот бусик и повезли", — говорил Беспалов.
Его тогда отпустили, потому что "испугались синей галочки" в Instagram.
Кроме того, Богдан ранее говорил, что, несмотря на уныние, не хочет покидать Украину.