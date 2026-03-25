Зниклий блогер підтвердив свою мобілізацію, показавшись у формі (фото)

Український блогер-пліткар Богдан Беспалов після зникнення з медійного простору в січні та чуток про мобілізацію таки підтвердив свою долученість до війська.

25 березня в Telegram-каналі пліткар опублікував фото у військовій формі та касці.

"Служу Українському народові", — написав Богдан, не додавши більше ніяких деталей про свою службу.

Богдан Беспалов зник

Два місяці тому блогер записав голосове повідомлення, у якому повідомив, що певний час не буде на звʼязку. Одразу деякі канали повідомили про ймовірну мобілізацію пліткаря.

"Друзі, мене не зламали, це пишу я. Поки що не зможу бути на звʼязку і не знаю, коли зʼявляться випуски. Але обовʼязково повернемось і будемо знімати свіжі плітки. Усім дякую за підтримку", — сказав Богдан.

Раніше блогер в інтервʼю Аліні Доротюк розповідав, що вже зустрічався з військовими ТЦК у Києві.

Відео дня

"Я йшов на Оболоні, нікого не чіпаючи. У мене є "Резерв", дані оновлені, ВЛК всі пройдені з 2022 року. Які можуть бути питання. Йду до метро. Якраз на благодійний захід. Їде бусик позаду, я відходжу пропустити. Все, вибігли за руки заламали. Нічого в тебе не запитують. Тебе мордою в цей бусік і повезли", — казав Беспалов.

Його тоді відпустили, бо "злякалися синьої галочки" в Instagram.

