Штрафи за "помилковий" облік жінок скасують: у Раді зареєстрували законопроєкт

Верховна Рада отримала законопроєкт, який передбачає автоматичне виключення жінок з військового обліку у разі помилкового внесення. Документ також пропонує скасування штрафів за такі "помилки" та запровадження відповідальності для посадовців, які допустили незаконне включення.

Зокрема, документ під номером 15116 оприлюднили 30 березня на сайті Верховної Ради України. Так. проєкт Закону про внесення змін до статті 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" регулює процедуру виключення жінок із військового обліку, якщо вони були взяті на облік з порушенням законодавства. Ініціаторами законопроєкту виступили народні депутати IX скликання: Дмитро Разумков, Георгій Мазурашу, Мар’яна Безугла, Оксана Дмитрієва та Дмитро Микиша.

Фото: Скриншот

Документ передбачає, що у разі помилкового внесення жінки до реєстру військовозобов’язаних її мають автоматично виключити після подання відповідної заяви. Крім того, пропонується скасування штрафу у розмірі 17 тисяч гривень, який зараз нараховується за перебування в обліку без підстав.

Як зазначив Дмитро Разумков у Facebook, помилкове внесення жінок до реєстру "ухилянтів" стає дедалі частішим і завдає значних матеріальних та моральних збитків громадянкам

"Ми дожилися до ситуації, про яку попереджали ще рік тому – фактично до спроб мобілізувати вже й жінок. Сьогодні жінки, які ніколи не служили, не мають військово-облікової спеціальності і не є медиками, раптом опиняються в розшуку ТЦК, в реєстрі "ухилянтів" і отримують штрафи у 17 тисяч гривень. І такі випадки вже далеко не поодинокі. Але найгірше те, що швидко виправити таку "помилку" практично неможливо. Жінки звертаються до ТЦК, пишуть заяви, щоб їх виключили з реєстру, а у відповідь чують: "механізму немає". У підсумку жінка змушена йти до суду, витрачати власні гроші, час і нерви.", — зазначив політик.

Законопроєкт також передбачає відповідальність посадових осіб, які допустили помилкове внесення, у вигляді штрафу в десятикратному розмірі — 170 тисяч гривень. За словами Разумкова, це має стати механізмом запобігання незаконній мобілізації та зловживанням у ТЦК, адже такі помилки шкодять не лише громадянам, а й репутації Збройних сил України.

Документ наразі отримано Верховною Радою та передано на розгляд керівництву. Наступним етапом стане обговорення на пленарному засіданні та ухвалення у першому читанні.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано десятки випадків, коли жінок без військових чи медичних спеціальностей помилково оголошували в розшук ТЦК та вносили до реєстру "ухилянтів". Найбільше таких ситуацій пов’язують з одним із ТЦК у Харкові, де жінок записували з вигаданими спеціальностями, а зняти їх з обліку без суду часто неможливо. Через це постраждалі стикаються з обмеженнями — від блокування послуг до проблем із виїздом за кордон.

Згодом голова Управління комунікацій Сухопутних військ Андрій Подік пояснив, що чутки про нібито жіночу мобілізацію виникли через інформаційну кампанію з білбордами, однак вони мають виключно рекрутинговий характер. Він наголосив, що жодної примусової мобілізації жінок немає, а служба для них залишається добровільною.