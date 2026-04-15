Українці мають обмежений строк для сплати штрафу від ТЦК та СП, інакше його сума може подвоїтися, а банківські рахунки — заблоковані. Фокус з’ясував у адвоката наслідки ігнорування стягнення.

За порушення правил військового обліку та мобілізації в Україні передбачані штрафи. Однак далеко не всі поспішають їх оплачувати. Хоча ігнорування цього рішення може мати значно серйозніші наслідки, ніж здається на перший погляд, аж до блокування рахунків та інших обмежень.

Які наслідки має ігнорування штрафів від ТЦК

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) можуть штрафувати громадян за неоновлення облікових даних, ігнорування повісток, відсутність військового квитка, відмову проходити ВЛК, а також за інші порушення правил військового обліку.

Штраф від ТЦК сплачено, а статус "у розшуку" повернувся: адвокати пояснили, як цього позбутися

“Якщо не сплатити штраф, він переходить у статус примусового виконання”, — повідомила Анна Даніель адвокатка, кандидатка юридичних наук, керуюча Адвокатським бюро “Анни Даніель” у коментарі Фокусу.

За її словами, після ігнорування штрафу від ТЦК та СП запускається така процедура:

Відкривається виконавче провадження, а дані передаються до Державної виконавчої служби (ДВС). Виконавець накладає арешт на кошти в банках. Людину вносять до Єдиного реєстру боржників.

“Внесення до Єдиного реєстру боржників блокує можливість здійснювати будь-які правочини у нотаріусів. Наприклад, людина не зможе продати чи подарувати автомобіль або нерухомість”, — зауважила адвокатка.

Єдиний реєстр боржників — це база даних про людей, які мають борги та не виконали свої фінансові зобов’язання. Дані в ньому оновлюються автоматично, і перевірити їх може будь-хто в режимі реального часу. Уся інформація про боржників у цьому реєстрі є відкритою та доступною на офіційному сайті Міністерства юстиції України

Анна Даніель звернула увагу, що внесення боржника до реєстру не звільняє його від необхідності платити штраф ТЦК.

“Один боржник може мати кілька виконавчих проваджень щодо стягнення боргу. Вся ця інформація буде відображена у пошуковій системі Реєстру”, — зауважила експертка.

Окрім фінансових санкцій, є й інші наслідки. Зокрема, ТЦК може звернутися до суду, щоб тимчасово обмежити право керування автомобілем.

“Система взаємодії між реєстром Оберіг, виконавчою службою та банками працює автоматично”, — додала Анна Даніель.

Штрафи від ТЦК — як працює механізм примусового стягнення та блокування коштів

Порушення правил військового обліку або законодавства про мобілізацію (статті 210 та 210-1 КУпАП) тягне за собою адміністративну відповідальність. Як зауважила адвокатка, саме очільники ТЦК та СП мають право розглядати порушення правил військового обліку та накладати штрафи.

Керівники ТЦК розглядають порушення правил військового обліку та можуть накладати штраф, а також звернутися до поліції, щоб людину могли адміністративно затримати та доставити до територіального центру комплектування. Поліція, своєю чергою, зобов’язана виконати таке звернення і може затримувати громадян, які порушили правила військового обліку або законодавство про оборону

Анна Даніель пояснила, що після отримання постанови про штраф від ТЦК або з моменту, коли вона офіційно вважається врученою, у людини є 15 днів на його сплату. Якщо ж цього не зробити, матеріали справи передаються до виконавчої служби для примусового стягнення.

“Блокування рахунків — це один із перших кроків ДВС. Після відкриття провадження виконавець надсилає запити до банків через Автоматизовану систему виконавчого провадження (АСВП). Банки зобов’язані заблокувати суму боргу на ваших рахунках протягом кількох годин”, — розповіла експертка.

Адвокатка навела приклад блокування трьох банківських рахунків державною виконавчою службою за заявою керівника ТЦК: клієнт нібито не з’явився за викликом ТЦК у Києві 20 жовтня 2024 року. Штраф за це порушення наклали 15 грудня 2024 року. Про сам штраф людина дізналася аж 18 лютого 2026 року, коли відбулося блокування всіх банківських рахунків.

Інформацію про штраф можна дізнатися в додатку "Резерв+" Фото: Міноборони України

При цьому військовозобов’язаний не отримував жодної повістки. Він побачив повідомлення про порушення в додатку “Резерв+”. А вже 20 лютого 2026 року отримав постанову про штраф за неявку за повісткою від 2024 року, якої не отримував.

Батька п'ятьох дітей оштрафували за непроходження ВЛК на понад 56 тисяч грн: що сказали в ТЦК

Анна Даніель зауважила, що згідно з законодавством, порушення не було, адже людину належним чином не повідомили. Відповідно, немає підстав притягувати її до відповідальності, оскільки якщо немає самого факту порушення або його складу, справу не можна відкривати або її потрібно закрити.

Згідно з правилами мобілізації, виклик до ТЦК вважається підтвердженим лише якщо:

людина особисто підписала повістку або є відео її вручення/відмови;

або якщо повістку надіслали поштою і є підтвердження отримання, відмови чи відсутності за адресою.

Наслідки несплати штрафу

Українцям може дорого обійтися ігнорування штрафів від ТЦК. Оскільки, за статтею 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у разі примусового виконання постанови сума автоматично збільшується вдвічі.

“До прикладу, у справі, якою я займаюся, на клієнта наклали штраф у розмірі 25 500 грн за нібито неявку до ТЦК та СП за повісткою. Про існування штрафу він не знав, а тому не сплатив його вчасно. Тепер ДВС стягує суму в подвійному розмірі — 51 000 грн”, — розповіла Анна Даніель.

Крім того, є додаткові витрати: окрім подвоєного штрафу, потрібно сплатити ще й виконавчий збір (10% від суми) та витрати на проведення виконавчих дій.

Максимальний розмір штрафу від ТЦК та СП

За порушення правил військового обліку та законодавства про оборону і мобілізацію в особливий період для громадян передбачені штрафи, визначені статтями 210 та 210-1 КУпАП. У 2026 році розмір стягнення за одне правопорушення коливається від 17 000 до 25 500 грн.

“Максимальна сума, яку можуть стягнути примусово (після подвоєння та з урахуванням зборів), може сягати 56 000 грн (разом із витратами на виконавчий збір 10%) за одне правопорушення”, — повідомила Анна Даніель.

Адвокатка зауважила, що штраф можна оскаржити в суді. У такому випадку виконання постанови зупиняється на час розгляду справи, відповідно банківські рахунки не будуть заблоковані до винесення рішення суду.

Раніше Фокус писав, що штрафи від ТЦК не завжди законні. Військовий юрист зазначив, що постанови територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можна оскаржити, зокрема якщо вони були винесені через несвоєчасне оновлення облікових даних.