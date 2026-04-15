Украинцы имеют ограниченный срок для уплаты штрафа от ТЦК и СП, иначе его сумма может удвоиться, а банковские счета — заблокированы. Фокус выяснил у адвоката последствия игнорирования взыскания.

За нарушение правил воинского учета и мобилизации в Украине предусмотрены штрафы. Однако далеко не все спешат их оплачивать. Хотя игнорирование этого решения может иметь значительно более серьезные последствия, чем кажется на первый взгляд, вплоть до блокировки счетов и других ограничений.

Какие последствия имеет игнорирование штрафов от ТЦК

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут штрафовать граждан за необновление учетных данных, игнорирование повесток, отсутствие военного билета, отказ проходить ВВК, а также за другие нарушения правил воинского учета.

"Если не оплатить штраф, он переходит в статус принудительного исполнения", — сообщила Анна Даниэль, адвокат, кандидат юридических наук, управляющая Адвокатским бюро "Анны Даниэль" в комментарии Фокусу.

По ее словам, после игнорирования штрафа от ТЦК и СП запускается следующая процедура:

Открывается исполнительное производство, а данные передаются в Государственную исполнительную службу (ГИС). Исполнитель накладывает арест на средства в банках. Человека вносят в Единый реестр должников.

"Внесение в Единый реестр должников блокирует возможность совершать любые сделки у нотариусов. Например, человек не сможет продать или подарить автомобиль или недвижимость", — отметила адвокат.

Единый реестр должников — это база данных о людях, которые имеют долги и не выполнили свои финансовые обязательства. Данные в нем обновляются автоматически, и проверить их может любой желающий в режиме реального времени. Вся информация о должниках в этом реестре является открытой и доступной на официальном сайте Министерства юстиции Украины

Анна Даниэль обратила внимание, что внесение должника в реестр не освобождает его от необходимости платить штраф ТЦК.

"Один должник может иметь несколько исполнительных производств по взысканию долга. Вся эта информация будет отражена в поисковой системе Реестра", — отметила эксперт.

Кроме финансовых санкций, есть и другие последствия. В частности, ТЦК может обратиться в суд, чтобы временно ограничить право управления автомобилем.

"Система взаимодействия между реестром Оберег, исполнительной службой и банками работает автоматически", — добавила Анна Даниэль.

Штрафы от ТЦК — как работает механизм принудительного взыскания и блокировки средств

Нарушение правил воинского учета или законодательства о мобилизации (статьи 210 и 210-1 КУоАП) влечет за собой административную ответственность. Как отметила адвокат, именно руководители ТЦК и СП имеют право рассматривать нарушения правил воинского учета и накладывать штрафы.

Руководители ТЦК рассматривают нарушения правил воинского учета и могут накладывать штраф, а также обратиться в полицию, чтобы человека могли задержать и доставить в территориальный центр комплектования. Полиция, в свою очередь, обязана выполнить такое обращение и может задерживать граждан, нарушивших правила воинского учета или законодательство об обороне

Анна Даниэль объяснила, что после получения постановления о штрафе от ТЦК или с момента, когда оно официально считается врученным, у человека есть 15 дней на его уплату. Если же этого не сделать, материалы дела передаются в исполнительную службу для принудительного взыскания.

"Блокировка счетов — это один из первых шагов ГИС. После открытия производства исполнитель направляет запросы в банки через Автоматизированную систему исполнительного производства (АСВП). Банки обязаны заблокировать сумму долга на ваших счетах в течение нескольких часов", — рассказала эксперт.

Адвокат привела пример блокировки трех банковских счетов государственной исполнительной службой по заявлению руководителя ТЦК: человек якобы не явился по вызову ТЦК в Киеве 20 октября 2024 года. Штраф за это нарушение наложили 15 декабря 2024 года. О самом штрафе клиент узнал только 18 февраля 2026 года, когда произошла блокировка всех банковских счетов.

Информацию о штрафе можно узнать в приложении "Резерв+" Фото: Минобороны Украины

При этом военнообязанный не получал ни одной повестки. Он увидел сообщение о нарушении в приложении "Резерв+". А уже 20 февраля 2026 года получил постановление о штрафе за неявку по повестке от 2024 года, которую не получал.

Анна Даниэль отметила, что согласно законодательству, нарушения не было, ведь человека должным образом не уведомили. Соответственно, нет оснований привлекать его к ответственности, поскольку если нет самого факта нарушения или его состава, дело нельзя открывать или его нужно закрыть.

Согласно правилам мобилизации, вызов в ТЦК считается подтвержденным только если:

человек лично подписал повестку или есть видео ее вручения/отказа;

или если повестку прислали по почте и есть подтверждение получения, отказа или отсутствия по адресу.

Последствия неуплаты штрафа

Украинцам может дорого обойтись игнорирование штрафов от ТЦК. Поскольку, по статье 308 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в случае принудительного исполнения постановления сумма автоматически увеличивается вдвое.

"К примеру, в деле, которым я занимаюсь, на клиента наложили штраф в размере 25 500 грн за якобы неявку в ТЦК и СП по повестке. О существовании штрафа он не знал, а потому не оплатил его вовремя. Теперь ГИС взыскивает сумму в двойном размере — 51 000 грн", — рассказала Анна Даниэль.

Кроме того, есть дополнительные расходы: кроме удвоенного штрафа, нужно оплатить еще и исполнительный сбор (10% от суммы) и расходы на проведение исполнительных действий.

Кроме удвоенного штрафа от ТЦК и СП, нужно оплатить еще и исполнительный сбор (10% от суммы) и расходы на проведение исполнительных действий

Максимальный размер штрафа от ТЦК и СП

За нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне и мобилизации в особый период для граждан предусмотрены штрафы, определенные статьями 210 и 210-1 КУоАП. В 2026 году размер взыскания за одно правонарушение колеблется от 17 000 до 25 500 грн.

Размер штрафа от ТЦК и СП составляет от 17 000 до 25 500 грн за одно правонарушение

"Максимальная сумма, которую могут взыскать принудительно (после удвоения и с учетом сборов), может достигать 56 000 грн (вместе с расходами на исполнительный сбор 10%) за одно правонарушение", — сообщила Анна Даниэль.

Адвокат отметила, что штраф можно обжаловать в суде. В таком случае исполнение постановления останавливается на время рассмотрения дела, соответственно банковские счета не будут заблокированы до вынесения решения суда.

Ранее Фокус писал, что штрафы от ТЦК не всегда законны. Военный юрист отметил, что постановления территориальных центров комплектования и социальной поддержки можно обжаловать, в частности если они были вынесены из-за несвоевременного обновления учетных данных.