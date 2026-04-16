Граждане, которые не обновили свои данные или игнорируют повестки, могут получить штраф от ТЦК. Суммы достигают десятков тысяч гривен, а в отдельных случаях долг удваивается и переходит в принудительное взыскание. Как узнать, есть ли штраф и за что его выписывают — читайте в материале.

Украинцам грозят от 17 000 до 25 500 грн штрафа от ТЦК за нарушение правил воинского учета и мобилизации. При этом некоторые граждане могут даже не знать, что в отношении них уже наложено взыскание. Фокус рассказывает, о причинах штрафов от ТЦК и как проверить их наличие самостоятельно.

Причины появления штрафов от ТЦК

Адвокат Геннадий Капралов в материале "Штраф от ТЦК уплачен, а статус "в розыске" вернулся: адвокаты объяснили, как от этого избавиться" объяснил, что самыми распространенными причинами появления штрафа являются:

необновление персональных данных воинского учета;

игнорирование повестки (для уточнения данных, ВВК или мобилизационного вызова);

отсутствие при себе военного билета или его электронной версии в "Резерв+";

неявка для постановки на учет или изменение места жительства без уведомления;

отказ или уклонение от прохождения ВВК.

За нарушение правил воинского учета штрафуют на сумму от 17 000 до 25 500 грн. Сумма взыскания возрастает при повторном нарушении. Если же не оплатить вовремя, долг вырастет вдвое, а взимать его будут уже принудительно через исполнительную службу.

Как проверить и оплатить штраф через "Резерв+"

Проверить наличие штрафа от ТЦК можно через мобильное приложение "Резерв+". Если штраф есть, вы это сразу увидите, ведь появится красная лента или статус "нарушение правил воинского учета". Подробнее о самом нарушении можно посмотреть в расширенных данных или в разделе "Штрафы онлайн".

В приложении также есть возможность сразу оплатить штраф, при этом действует скидка, и сумма составит лишь 50% от полной. В Министерстве обороны Украины объяснили, что для этого нужно выполнить такой алгоритм действий:

Необходимо загрузить приложение через App Store или Google Play и пройти авторизацию. В разделе "Штрафы онлайн" подать заявление о признании нарушения. В течение трех дней ТЦК и СП рассмотрит заявление и сформирует постановление о нарушении. Затем появится возможность оплатить штраф со скидкой в размере 8 500 грн (50% от полной суммы) в течение 20 дней.

В приложении "Резерв+" можно проверить наличие штрафа от ТЦК Фото: sud.ua

Как отметили в ведомстве, в случае несвоевременной оплаты сумма штрафа возрастает до 17 000 грн, а при дальнейшем игнорировании — до 34 000 грн. После оплаты предупреждение в приложении исчезнет, а чтобы увидеть обновленный статус, достаточно будет обновить электронный документ. Весь процесс обычно занимает примерно четыре дня.

Где проверить штрафы от ТЦК

Проверить штрафы от ТЦК можно не только через приложение "Резерв+". Самый простой способ это лично обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации, где сообщат, есть ли штраф, за что именно и какую сумму нужно оплатить. В то же время сделать это можно и онлайн через:

Сервис Опендатабот:

Зайдите на сайт Опендатабот. Перейдите в раздел "Гражданам" и в списке услуг найдите и нажмите "Есть ли штрафы от ТЦК?" Введите свои фамилию, имя, отчество и дату рождения. Оплатите 99 грн за услугу.

После этого система покажет, есть ли в отношении вас открытые исполнительные производства.

Приложение "Дія":

Откройте приложение "Дія". Перейдите в раздел "Услуги". Выберите вкладку "Исполнительные производства".

Если по штрафу от ТЦК в отношении вас открыто исполнительное производство, эта информация появится в этом разделе.

Наличие штрафа от ТЦК можно проверить в "Дії", если перейти в раздел "Виконавчі провадження" Фото: Телеграмм-канал "Дія"

Единый реестр должников:

В Едином реестре должников хранится информация о людях, в отношении которых открыты исполнительные производства. Чтобы проверить данные, нужно:

Зайти на сайте реестра. Ввести свои личные данные для поиска, в частности ФИО, дату рождения, налоговый номер и категорию взыскания.

Автоматизированная система исполнительного производства (АСИП)

В АСИП можно найти более подробную информацию, в частности, кто открыл производство, когда именно и на каком основании. Для поиска нужно ввести:

фамилию, имя и отчество должника, а также дату рождения;

фамилию, имя, отчество взыскателя (при наличии);

название учреждения и идентификационный код в Едином государственном реестре;

номер исполнительного производства и период, когда оно было открыто.

Ранее Фокус писал о случае, когда отца пятерых детей оштрафовали более чем на 56 тысяч грн за непрохождение ВВК. В ТЦК объяснили, что с 2024 года отменен статус "ограниченно годный к военной службе", поэтому таких граждан обязали повторно пройти медосмотр в течение 9 месяцев. За нарушение этого срока предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн. Однако, сумма штрафа выросла из-за несвоевременной уплаты.