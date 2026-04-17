Полиция раскрыла статистику нападений на военных ТЦК с 2022 года: в каких регионах произошло больше всего инцидентов

Если в первый год полномасштабного вторжения России в Украину нападений на представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки произошло всего 5, то сейчас подобных инцидентов насчитывается более 600.

В полиции констатировали резкий рост количества нападений на представителей ТЦК с каждым годом: только с начала 2026 года зафиксировано 118 таких инцидентов. Статистику нападений предоставила пресс-служба Национальной полиции в ответ на запрос издания LIGA.net.

По данным ведомства, по состоянию на 12 апреля с февраля 2022 года в целом произошло 620 нападений на служащих ТЦК. Несколько регионов "лидируют" по количеству инцидентов:

Харьковская область — 69 нападений; Киев — 53 нападения; Днепропетровская область — 45 нападений.

Вслед за ними, далее в перечне Волынская область (39 нападений), Львовская (37), Одесская (36), Черниговская (34), Хмельницкая (30), Николаевская (29), Ровненская (29), Черкасская (26), Полтавская (26), Киевская (24), Ивано-Франковская (22), Запорожская (20), Тернопольская (17), Винницкая (16), Закарпатская (16), Черновицкая (15), Житомирская (14), Сумская (11), Кировоградская (11). Херсонская область оказалась на последнем месте по количеству подобных инцидентов: там зафиксирован лишь 1 случай нападения.

В полиции также отметили, что количество подобных случаев растет с каждым годом:

2022 — 5 нападений;

2023 — 38 нападений;

2024 — 118 нападений;

2025 — 341 нападение;

с начала 2026 года — 118 нападений.

В Киевском областном ТЦК и СП прокомментировали эти данные, отметив, что динамика инцидентов "становится все более угрожающей".

В то же время издание отметило, что статистика нападений на военных ТЦК, обнародованная в январе этого года "Украинской правдой", существенно отличается от информации, предоставленной в полиции. Тогда "Украинская правда" со ссылкой на командование Сухопутных войск ВСУ писала, что с начала полномасштабной войны подобных инцидентов произошло 272.

Напомним, 16 апреля Фокус объяснял, как проверить наличие штрафа от ТЦК в 2026 году.

15 апреля во Львове произошла стычка между военными ТЦК и женщинами: гражданские пытались помешать мобилизации мужчины.