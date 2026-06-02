Правила перетину кордону змінилися з 1 червня: як працює новий сервіс перевірки обмежень

З 1 червня 2026 року обмеження на перетин кордону залишаються незмінними. Чоловіки віком від 23 до 60 років надалі не можуть перетинати кордон.

Водночас запрацював новий сервіс від Держприкордонслужби, який дозволяє перевіряти тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Фокус збирав інформацію про актуальні правила перетину та роботу нового сервісу.

Що відомо про новий сервіс перевірки обмежень

У новому сервісі можна перевірити інформацію про заборони, накладені судом або виконавчою службою. Наприклад, через несплату аліментів, штрафів чи інші борги. Водночас там не вказані обмеження, пов'язані з воєнним станом та з правилами виїзду військовозобов'язаних.

Раніше, аби з'ясувати, чи є якісь обмеження, необхідно було подати письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби та чекати відповіді кілька тижнів.

Для того, щоб скористатися новим сервісом потрібно:

Зареєструватися через електронний підпис id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID або КЕП на сайті ДПСУ в особистому кабінеті.

Авторизуватися на порталі ДПСУ.

Перевірка відбувається в реальному часі через автоматичні системи в базах даних ДПСУ.

Статус "обмежень немає" або "є тимчасове обмеження" з’явиться миттєво.

Сервіс працює цілодобово, скористатися можна зі смартфона, планшета чи комп’ютера.

Як можуть виїхати чоловіки за кордон

Чоловіки віком від 23 до 60 років для перетину за кордон повинні мати військово-обліковий документ, актуальні дані в ТЦК та СП та документи, що підтверджують відстрочку або законну підставу для виїзду. Також потрібно мати актуальний закордонний паспорт.

При цьому ДПСУ приділятиме увагу електронній перевірці даних через реєстри. У військовому документі має бути спеціальний QR- або ідентифікаційний код, який прикордонники зчитують для звірки інформації в системі.

Код може бути надрукований у новому документі або вклеєний у військовий квиток старого зразка.

При цьому, якщо дані в реєстрі "Оберіг" та в документах не збігатимуться, то чоловік може отримати відмову навіть за умови наявності підстав для виїзду.

Як виїхати за кордон заброньованим

Відповідно до чинних правил бронювання на підприємствах оборонно-промислового комплексу та в компаніях, які мають статус критично важливих для економіки, не гарантує автоматичний виїзд за межі України.

Водночас заброньований чоловік може надати надати документи про службове відрядження або іншу законну підставу для виїзду, аби виїхати за кордон.

Нагадаємо, Міноборони розширило можливості застосунку Резерв+ для оформлення відстрочки від мобілізації. Відтепер отримати її онлайн без відвідування ТЦК можуть і наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ, якщо їхні дані актуальні в ЄДЕБО.

Кабмін готує зміни до системи бронювання працівників. Зокрема, влада хоче прибрати можливість бронювати людей одразу на кількох підприємствах за суміжними посадами. Нові правила можуть передбачати бронювання лише за основним місцем роботи.