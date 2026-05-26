Відстрочку від мобілізації можна оформити без ТЦК: для частини громадян оновили правила
Українські науковці зможуть оформити відстрочку через Резерв+ без відвідування ТЦК.
Міноборони України розширило можливості Резерв+ для отримання відстрочки від мобілізації онлайн. Відтепер послуга стала доступною і для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Як пояснили у міністерстві, відстрочка без особистого візиту до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можлива за умови, що дані працівника актуальні в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).
Для автоматичного оформлення відстрочки система має підтвердити основне місце роботи, зайнятість не менш ніж на 0,75 ставки, право на відстрочку відповідно до посади, а також належність посади до переліку наукових.
До того ж установа мє бути в ЄДЕБО як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію.
Окрім науковців, сервісом і надалі можуть користуватися науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої й професійної освіти.
Як оформити відстрочку від мобілізації онлайн — в Резерв+
Щоб подати заявку онлайн, слід авторизуватися у застосунку Резерв+. Потім обрати категорію "Працівники вищої та профосвіти, науковці" і надіслати запит на оформлення відстрочки.
Після цього система автоматично перевірить інформацію у державних реєстрах та повідомить про результат.
Що робити у разі відмови у відстрочці
Якщо сервіс не підтвердив право на відстрочку, у Міноборони радять насамперед звернутися до роботодавця або кадрової служби. Причиною відмови можуть бути неактуальні або некоректні дані у ЄДЕБО, які потрібно оновити.Важливо
Нагадаємо, раніше Фокус пояснював, як можна відкрити ФОП за 10 хвилин онлайн. Також йшлося про те, що хоча реєстрація підприємницької діяльності в Україні стала швидкою та безкоштовною, проте головні труднощі змістилися у сферу податкового планування та звітності. Тож юристи розповіли про проблеми з КВЕД, податки та банківський контроль.