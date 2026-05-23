Реєстрація ФОП в Україні стала швидкою та безкоштовною, але головні труднощі змістилися у сферу податкового планування та звітності. Розповідаємо про проблеми з КВЕД, податки та банківський контроль.

За останні кілька років відкриття ФОП в Україні перетворилося з багатоденної бюрократичної процедури на цифрову послугу, яку можна оформити онлайн за лічені хвилини. Через портал "Дія" майбутній підприємець легко подасть заяву, обере систему оподаткування та автоматично потрапить до державних реєстрів без відвідування ЦНАПів чи податкової. Проте, попри спрощення самої процедури, за словами юристів, основні труднощі нікуди не зникли, а просто змінили характер. Якщо раніше головним викликом були черги та паперові документи, то сьогодні найбільше проблем виникає через неправильний вибір податкової моделі, КВЕДів і нерозуміння подальших обов’язків підприємця. Фокус поспілкувався з експертами щодо реєстрації фізичної особи-підприємця (ФОП).

Відео дня

Діджиталізація скоротила бюрократію

Як пояснює керуючий партнер юридичної компанії "Тацій і Партнери" Дарина Косінова, сучасна система реєстрації ФОП стала прикладом глибокої цифрової трансформації державних послуг.

"Діджиталізація суттєво скоротила бюрократичне навантаження при реєстрації ФОП. Значна частина процедур сьогодні відбувається автоматично через державні реєстри без участі заявника", — каже Дарина Косінова.

За її словами, 2026 року значну частину процесів вже автоматизовано. Інформація про нового підприємця передається до Єдиного державного реєстру та податкової автоматично, а сама реєстрація через "Дію" є безкоштовною.

Найскладніше для майбутнього ФОП — не натиснути кнопку “зареєструвати”, а правильно визначити модель роботи

У стандартних випадках відкриття ФОП може тривати від кількох хвилин до одного робочого дня, а підприємці мають можливість дистанційно подавати податкову звітність, змінювати КВЕДи (класифікацію видів економічної діяльності), відкривати банківські рахунки, працювати з електронним документообігом та взаємодіяти з податковою без фізичних звернень.

Дарина Косінова наголошує, що ключову роль у цифровізації відіграло впровадження електронного підпису — КЕП та "Дія.Підпису", які фактично дозволили вести бізнес без прив’язки до конкретної локації.

Діджиталізація допомогла тим, що подання КВЕДів стало зручнішим

Найбільша проблема — не реєстрація ФОП, а податки

Попри швидкість процедури, саме вибір системи оподаткування залишається головною помилкою на старті бізнесу. Підприємець має визначитися між загальною та спрощеною системою, обрати групу єдиного податку, врахувати обмеження щодо доходів, необхідність використання РРО/ПРРО та можливість роботи з різними контрагентами.

Як зазначає юристка, багато підприємців сприймають реєстрацію ФОП як "натискання однієї кнопки", але вже після початку діяльності з’ясовується, що обрана модель не відповідає реальній роботі бізнесу.

Майбутній підприємець не завжди розуміє, яка група єдиного податку йому підходить, з ким він зможе працювати, які ліміти доходу діють, чи потрібен РРО/ПРРО, чи виникатиме обов’язок реєстрації платником ПДВ

Це може спричинити донарахування податків, штрафів, перехід на іншу систему оподаткування, проблеми із податковою перевіркою.

Керуючий партнер АО "Lawyer HUB" Геннадій Капралов зазначає, що діджиталізація спростила сам доступ до підприємництва, але водночас підвищила вимоги до фінансової грамотності ФОП.

"Найбільша проблема при старті ФОП — це не сама реєстрація, а подальше податкове планування. Підприємці часто сприймають відкриття бізнесу як технічну процедуру, але основні ризики виникають уже після початку діяльності", — наголошує він.

КВЕДи залишаються джерелом помилок

Ще одним складним етапом залишається вибір КВЕДів, тобто кодів видів економічної діяльності.

За словами експертів, підприємці часто описують свою діяльність "побутовими словами", наприклад, "онлайн-послуги", "консультації" або "дизайн". Однак державний реєстр вимагає чіткої класифікації.

Важливо

Запровадження ПДВ для ФОП не скасоване, а відкладене, — ЗМІ

"Вибір КВЕДів на етапі реєстрації ФОП часто сприймається як формальність, однак на практиці саме він визначає межі дозволеної діяльності, податкові ризики та взаємодію з банками і контрагентами", — каже Дарина Косінова.

Неправильно обраний або надто вузький КВЕД може створити проблеми із банками, під час фінансового моніторингу, в роботі з контрагентами, під час податкових перевірок.

Водночас юристи відзначають позитивні зміни. Держава останніми роками значно розширила відкриті довідники та пояснення щодо КВЕДів, що дозволяє підприємцям краще розуміти, які саме операції охоплює конкретний код.

Банки стали швидшими, але контроль посилився

Відкриття банківських рахунків — це ще одна сфера, яку суттєво змінила діджиталізація.

Більшість українських банків дозволяють відкрити рахунок дистанційно через мобільні застосунки або онлайн-сервіси, що значно пришвидшує запуск бізнесу.

Реєстрація фізичної особи-підприємця (ФОП) в Україні залишається одним із найшвидших способів легалізації малого бізнесу, однак на практиці майбутні підприємці все ще стикаються з низкою організаційних і юридичних труднощів

Однак разом із цифровізацією посилився і фінансовий моніторинг. Банки дедалі активніше перевіряють походження коштів, операції по рахунках та відповідність діяльності заявленим КВЕДам.

Юристи наголошують, що держава поступово переходить до ризик-орієнтованої моделі контролю через автоматизований обмін інформацією між податковою, банками та державними реєстрами.

Однією з ключових проблем на старті реєстрації ФОП онлайн є помилки у виборі КВЕДів та системи оподаткування Фото: Скріншот

Реєстрація стала простішою, але відповідальність більшою

Експерти сходяться на думці, що сучасна система реєстрації ФОП в Україні суттєво спростила старт бізнесу та прибрала значну частину бюрократії.

Проте головні труднощі тепер пов’язані не з поданням заяви, а з правильним налаштуванням бізнесу після відкриття ФОП.

Йдеться про податкове планування, ведення звітності, дотримання вимог РРО/ПРРО, фінмоніторинг, правильне оформлення діяльності.

Як підкреслюють юристи, цифровий сервіс сам по собі не гарантує безпечного старту бізнесу. Для успішної роботи підприємцю необхідні фінансова грамотність, податкова обізнаність та розуміння юридичних наслідків своїх рішень.

Нагадаємо, Фокус вже повідомляв, що банки обмежать перекази коштів. Експерти вже пояснили, хто першим потрапить під нагляд.