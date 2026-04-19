ПДВ для ФОП відміняється: в МВФ погодились розглянути альтернативи, – Свириденко
Міжнародний валютний фонд визнав, що запровадження ПДВ для підприємці в Україні є не конструктивною ідеєю.
МВФ з розумінням поставився до чутливості питання оподаткування ФОП. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.
За словами очільниці уряду, під час весняних зборів у Вашингтоні представники України проводили численні консультації з МВФ та європейськими партнерами. За її словами, для забезпечення дохідної частини бюджету на 2027 рік будуть опрацьовуватись інші альтернативні заходи.
Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі уточнив, що хоча питання по ПДВ для ФОПів можливо переглянути, варто враховувати два моменти.
По-перше, необхідно дочекатися що саме як компенсатор на 2027-ий запропонує уряд, адже 20 млрд — це велика сума. По-друге, за словами депутата, питання не зняли повністю, а відклали у часі. Щоб робити остаточні висновки, потрібно ознайомитись з оновленим текстом меморандуму.
"Питання тільки до урядовців і президента навіщо перед цим поставили свої підписи на меморандумі? Точніше у листопаді пообіцяли прийняти, у лютому підписали, а зараз героїчно виправляють", — додав Железняк.
