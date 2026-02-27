ПДВ зросте, а військовий збір у 5 % залишиться: з березня для ФОПів запровадять зміни

В Україні вже з березня можуть підвищити податок на додану вартість, а військовий збір у 5% залишиться чинним навіть після закінчення війни. Крім того, влада планує закріпити нові правила для ФОПів і цифрових платформ, щоб скоротити ухилення від сплати податків і збільшити доходи держбюджету.

Як повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на звіт МВФ, до кінця березня Верховна Рада має ухвалити комплекс податкових реформ на 2026–2027 роки, спрямованих на збільшення доходів бюджету та зниження ризиків ухилення від сплати податків.

Серед ключових ініціатив — введення податків на доходи від цифрових платформ, таких як онлайн-маркетплейси, та на міжнародні посилки. З 1 січня 2027 року скасовується звільнення від ПДВ для фізичних осіб-підприємців із річним обігом понад поріг реєстрації платника ПДВ, який планується тримати нижче 4 млн гривень. Також розглядається поступове підвищення цього порогу, щоб уникнути надмірного навантаження на бізнес.

Відео дня

Водночас чинний військовий збір у 5% буде "закріплений" у законодавстві без кінцевого терміну дії — він залишиться навіть після завершення воєнного стану. Крім того, законодавці планують посилити контроль за спрощеною системою оподаткування: уточнити визначення трудових відносин, обмежити приховане працевлаштування, виключити види діяльності з високим ризиком ухилення від податків, а також заборонити штучне дроблення компаній для збереження пільг.

Інші ініціативи включають законопроєкти щодо обмеження ухилення від податку на прибуток корпорацій (термін подання — до кінця червня 2026 року) та розробку механізмів для зменшення податкових втрат через спільні інвестиційні установи.

ПДВ для ФОП і "податок на OLX": що про це відомо

Нагадаємо, що 5 грудня 2025 року в Міжнародному валютному фонді (МВФ) озвучили низку умов для нового кредитного пакету Україні, серед яких — ухвалення законів про оподаткування доходів із цифрових платформ та скасування пільг при реєстрації платників ПДВ. Це стало частиною домовленостей із потенційним доступом до 8,1 мільярда доларів США у межах чотирирічної угоди EFF. Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, що запровадження ПДВ для ФОП має "вирівняти правила гри" та скоротити можливості ухилення від податків.

Нагадаємо, що 15 січня 2026 року Верховна Рада не підтримала три ключові законопроєкти, необхідні для отримання фінансування від МВФ і ЄС, зокрема про оподаткування доходів із цифрових платформ ("податок на OLX"). Законопроєкти щодо управління державною власністю та розвитку централізованого теплопостачання також не набрали достатньої кількості голосів.

Також Фокус писав, що МВФ пом’якшив вимоги до України для нового кредиту на 8,1 мільярда доларів, зокрема щодо ПДВ для ФОП і "податку на OLX". Замість prior actions ці умови тепер стануть структурними маяками, які Україна має виконати вже після затвердження програми радою директорів Фонду. Завдяки цьому перший транш у розмірі 1,5 мільярда доларів може надійти вже за кілька днів, а зміни ПДВ для ФОП очікуються пізніше — із підвищенням порогу до 4 мільйонів гривень.