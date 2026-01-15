Рада не підтримала "податок на OLX" та інші законопроєкти, потрібні для допомоги від МВФ та ЄС

Верховна Рада не проголосувала за три законопроєкти, які потрібні для отримання фінансування від Міжнародного валютного фонду та Європейського союзу.

Жоден з законопроєктів не набрав навіть 170 голосів "за". Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Зокрема, законопроєкт №14025 про оподаткування доходів з цифрових платформ (відомий як "податок на OLX") підтримали лише 113 депутатів. Відповідно до нього, мало бути передбачене автоматичне утримання податку онлайн-майданчиками з продажу товарів та послуг фізичними особами.

Законопроєкт №13620 щодо управління державною та комунальною власністю підтримало 146 нардепів.

Законопроєкт №14067, який мав на меті розвиток централізованого теплопостачання, підтримали 161 депутат.

Законопроєкт №14025 був законопроєктом, необхідним для отримання допомоги від МВФ, інші два — для допомоги від ЄС.

Железняк також звертає увагу, що з "коаліції" "слуг народу" та чотирьох депутатських груп "за" проголосувало лише 81 та 13 нардепів відповідно.

"Питання може і спірне, але точно не токсичне було. Ось зараз Рада буде так голосувати по всім урядовим ініціативам", — зазначив нардеп.

Сьогодні у Києві з візитом перебуває директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва. Законопроєкти були частиною prior actions – попередніх умов, які Україна має виконати для отримання чергових траншів міжнародної допомоги.

Програма Ukraine Facility від ЄС розрахована на період до 2027 року, а виконання попередніх умов є обов'язковим для продовження фінансування.

Раніше повідомлялося, що питання перегляду тарифної політики безпосередньо пов’язане з новою програмою співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Одним із ключових пунктів програми співпраці з МВФ є енергетичний блок, який передбачає поступову відмову від спеціальних, занижених цін на електроенергію, газ і тепло для населення.

