Комунальні рахунки зростуть: нардеп заявив, що МВФ "дотисне" Україну і пільгові тарифи скасують

В Україні знову заговорили про можливе підвищення тарифів на комунальні послуги для населення — електроенергію, газ і теплопостачання. Причиною називають брак бюджетних ресурсів та вимоги міжнародних партнерів, від яких залежить подальша фінансова підтримка країни.

Як повідомляє заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин, утримання занижених тарифів для населення нині фактично відбувається коштом державного бюджету. Водночас можливості бюджету обмежені, і держава не здатна й надалі компенсувати різницю між ринковою та пільговою вартістю комунальних ресурсів.

За словами народного депутата, питання перегляду тарифної політики безпосередньо пов’язане з новою програмою співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Йдеться про чотирирічну програму фінансової підтримки обсягом 8,1 млрд доларів, кошти в межах якої надаватимуться поетапно — залежно від виконання Україною взятих на себе зобов’язань. Одним із ключових пунктів програми є енергетичний блок, який передбачає поступову відмову від спеціальних, занижених цін на електроенергію, газ і тепло для населення.

Жупанин зазначив, що вимога переходу до ринкових тарифів не є новою — вона "перекочовує" з однієї програми МВФ в іншу. Втім, у чинному проєкті меморандуму ці зобов’язання прописані більш конкретно. Зокрема, до середини 2026 року уряд має розробити покроковий план відмови від спеціальних цін на всі три види комунальних ресурсів. Паралельно держава повинна підготувати механізми захисту найбільш вразливих верств населення від зростання фінансового навантаження.

Окрему увагу в програмі приділено сфері теплопостачання. За словами депутата, нинішні тарифи на тепло не покривають фактичних витрат теплокомуненерго. Через дію спеціальних цін і фіксовану вартість газу для міст утворюються борги, адже різниця між ринковою та пільговою ціною компенсується не в повному обсязі. Цю проблему, за словами Жупанина, вже чітко фіксує і МВФ, наполягаючи на поступовому переході до економічно обґрунтованих тарифів.

Крім того, реалізація таких змін потребуватиме коригування законодавства. Наразі в Україні діє пряма заборона на підвищення тарифів на електроенергію та газ для населення, а фактично — і на тепло. Відтак для виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами Верховній Раді доведеться вносити відповідні зміни до законів.

Водночас Жупанин наголошує: попри наявність зобов’язань у меморандумі з МВФ, жодних рішень про підвищення тарифів найближчим часом не ухвалено. Згідно з домовленостями, безпосередня реалізація покрокового плану зростання цін має розпочатися лише після завершення війни.

"Сьогодні єдине джерело, за рахунок якого можна тримати низькі тарифи, — це бюджет. Але можливостей у бюджету немає. Тому відчуття таке, що нас усе-таки дотиснуть, і ми відмовимося від спеціальних цін на газ, електроенергію та тепло для населення", — резюмував депутат, додавши, що основний соціальний і політичний тягар цих рішень, ймовірно, ляже вже на наступну владу.

