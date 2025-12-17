Коммунальные счета вырастут: нардеп заявил, что МВФ "дожмет" Украину и льготные тарифы отменят

В Украине снова заговорили о возможном повышении тарифов на коммунальные услуги для населения — электроэнергию, газ и теплоснабжение. Причиной называют нехватку бюджетных ресурсов и требования международных партнеров, от которых зависит дальнейшая финансовая поддержка страны.

Как сообщает заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин, содержание заниженных тарифов для населения ныне фактически происходит за счет государственного бюджета. Вместе с тем возможности бюджета ограничены, и государство не способно и в дальнейшем компенсировать разницу между рыночной и льготной стоимостью коммунальных ресурсов.

По словам народного депутата, вопрос пересмотра тарифной политики непосредственно связан с новой программой сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Речь идет о четырехлетней программе финансовой поддержки объемом 8,1 млрд долларов, средства в рамках которой будут предоставляться поэтапно — в зависимости от выполнения Украиной взятых на себя обязательств. Одним из ключевых пунктов программы является энергетический блок, который предусматривает постепенный отказ от специальных, заниженных цен на электроэнергию, газ и тепло для населения.

Жупанин отметил, что требование перехода к рыночным тарифам не является новым — оно "перекочевывает" из одной программы МВФ в другую. Впрочем, в действующем проекте меморандума эти обязательства прописаны более конкретно. В частности, до середины 2026 года правительство должно разработать пошаговый план отказа от специальных цен на все три вида коммунальных ресурсов. Параллельно государство должно подготовить механизмы защиты наиболее уязвимых слоев населения от роста финансовой нагрузки.

Отдельное внимание в программе уделено сфере теплоснабжения. По словам депутата, нынешние тарифы на тепло не покрывают фактических затрат теплокоммунэнерго. Из-за действия специальных цен и фиксированной стоимости газа для городов образуются долги, ведь разница между рыночной и льготной ценой компенсируется не в полном объеме. Эту проблему, по словам Жупанина, уже четко фиксирует и МВФ, настаивая на постепенном переходе к экономически обоснованным тарифам.

Кроме того, реализация таких изменений потребует корректировки законодательства. Сейчас в Украине действует прямой запрет на повышение тарифов на электроэнергию и газ для населения, а фактически — и на тепло. Поэтому для выполнения обязательств перед международными партнерами Верховной Раде придется вносить соответствующие изменения в законы.

В то же время Жупанин отмечает: несмотря на наличие обязательств в меморандуме с МВФ, никаких решений о повышении тарифов в ближайшее время не принято. Согласно договоренностям, непосредственная реализация пошагового плана роста цен должна начаться только после завершения войны.

"Сегодня единственный источник, за счет которого можно держать низкие тарифы, — это бюджет. Но возможностей у бюджета нет. Поэтому ощущение такое, что нас все-таки дожмут, и мы откажемся от специальных цен на газ, электроэнергию и тепло для населения", — резюмировал депутат, добавив, что основное социальное и политическое бремя этих решений, вероятно, ляжет уже на следующую власть.

