Отключения света не уменьшают суммы в платежках: в Yasno объяснили, как можно сэкономить

Из-за постоянных ракетных и дроновых атак на энергетическую систему, по всей Украине продолжаются отключения электроэнергии. При этом в разных регионах света может не быть более 12 часов в сутки.

При этом потребители могут жаловаться на то, что несмотря на отключение электроэнергии суммы в платежках не уменьшаются. В компании Yasno объяснили, с чем это связано.

В компании отметили, что графики для населения помогают перераспределить пиковые нагрузки. В то же время, если сумма в платежках не уменьшается, на это есть несколько причин:

вы не передаете вовремя показания электросчетчика и расчет потребленной электроэнергии происходит по среднесуточному потреблению — чтобы этого избежать и получать расчеты за фактически потребленную электроэнергию, достаточно ежемесячно в установленные сроки передавать показания.

вы включаете много мощных электроприборов одновременно сразу после появления света, что создает резкий скачок потребления — включайте приборы постепенно, особенно, в течение первых 30 минут.

из-за снижения температуры, вы включаете приборы для обогрева помещения (теплый пол, обогреватели и др.), когда есть свет, тем самым увеличивая потребление — выбирайте энергоэффективную технику, которая потребляет меньше, одевайтесь теплее и не включайте обогрев на максимум.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко отметил, что если рационально использовать приборы, то каждая семья может снизить потребление электроэнергии на 25-30% без значительной потери в комфорте даже без отключений света.

Зато, если не менять подход к потреблению, то люди все равно будут наверстывать привычное потребление, когда будут включать свет.

Напомним, что в Чернигове после недавнего массированного удара по объектам энергетики остаются без света по 10-14 часов в сутки.

Ранее сообщалось, что в течение 24 ноября графики отключения электроэнергии будут применяться в объеме от 0,5 до 3 очередей. Таким образом для некоторых украинцев свет будут выключать до 12 часов в сутки.