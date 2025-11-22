Графики отключений на 23 ноября: у кого света не будет 10 часов

В течение 23 ноября в большинстве регионов Украины будут выключать свет в течение всех суток.

В разных регионах одновременно будут применять ограничения объемом от 1 до 2,5 очередей. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Что такое очередь отключения

Часто, изучая графики, люди задаются вопросом, как понять, что такое очереди отключения. Для более удобного и справедливого распределения отключений потребителей распределили на группы.

Одна очередь означает, что отключение будет длиться около 4 часов в сутки.

Две очереди — около 8 часов отключения в сутки.

Три очереди — около 12 часов отключения в сутки.

Четыре очереди — более 12 часов отключения в сутки.

Пять и шесть очередей: одновременное отключение всех очередей указывает на экстренные отключения, когда стандартные графики не работают.

Відео дня

При этом 22 ноября применялось от 1 до 3,5 очередей, что указывает на улучшение ситуации с электроэнергией.

В компании ДТЭК назвали графики отключений для Киевской, Днепропетровской и Одесской областей, а также для Киева.

Отключение света в Киеве

Отключение света в Киеве на 23 ноября Фото: ДТЭК

Отключение света в Киеве на 23 ноября Фото: ДТЭК

Отключение света в Киевской области

Отключение света в Киевской области на 23 ноября Фото: ДТЭК

Отключение света в Киевской области на 23 ноября

Отключение света в Днепропетровской области

Отключение света в Днепропетровской области на 23 ноября в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Отключение света в Днепропетровской области на 23 ноября в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Отключение света в Одесской области

Отключение света в Одесской области на 23 ноября Фото: ДТЭК

Отключение света в Одесской области на 23 ноября Фото: ДТЭК

Напомним, что в течение 22 ноября во Львовской и Ивано-Франковской областях отменили отключение света до конца суток. При этом в графике на 22 ноября ожидалось, что в отдельных регионах свет будет отсутствовать до 13 часов.

Ранее в компании Yasno сообщили, что количество часов в сутки, во время которых в домах украинцев отсутствует электроэнергия, увеличилось, поскольку российские оккупанты бьют не только по станциям, но и по электросетям.