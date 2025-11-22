Графики отключений на 23 ноября: у кого света не будет 10 часов
В течение 23 ноября в большинстве регионов Украины будут выключать свет в течение всех суток.
В разных регионах одновременно будут применять ограничения объемом от 1 до 2,5 очередей. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Что такое очередь отключения
Часто, изучая графики, люди задаются вопросом, как понять, что такое очереди отключения. Для более удобного и справедливого распределения отключений потребителей распределили на группы.
- Одна очередь означает, что отключение будет длиться около 4 часов в сутки.
- Две очереди — около 8 часов отключения в сутки.
- Три очереди — около 12 часов отключения в сутки.
- Четыре очереди — более 12 часов отключения в сутки.
Пять и шесть очередей: одновременное отключение всех очередей указывает на экстренные отключения, когда стандартные графики не работают.
При этом 22 ноября применялось от 1 до 3,5 очередей, что указывает на улучшение ситуации с электроэнергией.
В компании ДТЭК назвали графики отключений для Киевской, Днепропетровской и Одесской областей, а также для Киева.
Отключение света в Киеве
Отключение света в Киевской области
Отключение света в Днепропетровской области
Отключение света в Одесской области
Напомним, что в течение 22 ноября во Львовской и Ивано-Франковской областях отменили отключение света до конца суток. При этом в графике на 22 ноября ожидалось, что в отдельных регионах свет будет отсутствовать до 13 часов.
Ранее в компании Yasno сообщили, что количество часов в сутки, во время которых в домах украинцев отсутствует электроэнергия, увеличилось, поскольку российские оккупанты бьют не только по станциям, но и по электросетям.