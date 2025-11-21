Графики отключения света на 22 ноября: кто будет сидеть без света более 12 часов

Ситуация в украинской энергетике остается напряженной, и графики отключения продолжают действовать и завтра. Компания ДТЭК уже обнародовала новые графики для Киева, Киевской и Днепропетровской областей на 22 ноября.

В некоторых регионах света не будет более 13 часов, в частности, в Днепропетровской области, а в столице общее время без электроэнергии на протяжении суток буде составлять от 9 до 12 часов в зависимости от очереди, следует из графиков.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

с 00:00 до 23:59 – объемом от 1 до 3,5 очередей;

с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

Что такое очередь отключения

Часто, изучая графики, люди задаются вопросом, как понять, что такое очереди отключения. Это – группа потребителей электроэнергии, которая делится для стабилизации энергосистемы при дефиците электричества.

Одна очередь: около 4 часов отключения в сутки.

Две очереди: около 8 часов отключения в сутки.

Три очереди: около 12 часов отключения в сутки.

Четыре очереди: более 12 часов отключения в сутки.

Пять и шесть очередей: одновременное отключение всех очередей указывает на экстренные отключения, когда стандартные графики не работают.

Часто в одном подъезде могут быть разные очереди, если они подключены к разным линиям.

Графики отключения света в Киеве на 22 ноября

Графики отключения света в Киевской области 22 ноября

Графики отключения света в Днепропетровской области на 22 ноября

Графики отключения света в Одесской области на 22 ноября

Отметим, что сегодня глава Кабмина Юлия Свириденко после встречи с главами областных военных администраций, где обсуждалась проблема энергоснабжения, заявила, что правительство разрабатывает пути сокращения отключений света, и, возможно, уже вскоре его будет больше в домах украинцев.

