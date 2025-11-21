Графики отключения света на 22 ноября: кто будет сидеть без света более 12 часов
Ситуация в украинской энергетике остается напряженной, и графики отключения продолжают действовать и завтра. Компания ДТЭК уже обнародовала новые графики для Киева, Киевской и Днепропетровской областей на 22 ноября.
В некоторых регионах света не будет более 13 часов, в частности, в Днепропетровской области, а в столице общее время без электроэнергии на протяжении суток буде составлять от 9 до 12 часов в зависимости от очереди, следует из графиков.
Время и объем применения ограничений будут следующими:
- с 00:00 до 23:59 – объемом от 1 до 3,5 очередей;
- с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
Что такое очередь отключения
Часто, изучая графики, люди задаются вопросом, как понять, что такое очереди отключения. Это – группа потребителей электроэнергии, которая делится для стабилизации энергосистемы при дефиците электричества.
- Одна очередь: около 4 часов отключения в сутки.
- Две очереди: около 8 часов отключения в сутки.
- Три очереди: около 12 часов отключения в сутки.
- Четыре очереди: более 12 часов отключения в сутки.
Пять и шесть очередей: одновременное отключение всех очередей указывает на экстренные отключения, когда стандартные графики не работают.
Часто в одном подъезде могут быть разные очереди, если они подключены к разным линиям.
Графики отключения света в Киеве на 22 ноября
Графики отключения света в Киевской области 22 ноября
Графики отключения света в Днепропетровской области на 22 ноября
Графики отключения света в Одесской области на 22 ноября
Отметим, что сегодня глава Кабмина Юлия Свириденко после встречи с главами областных военных администраций, где обсуждалась проблема энергоснабжения, заявила, что правительство разрабатывает пути сокращения отключений света, и, возможно, уже вскоре его будет больше в домах украинцев.
