Перенос каникул и шестидневка: как из-за блэкаутов может измениться учебный процесс в школах

Отключения света, а также возможное отсутствие интернета и мобильной связи могут повлиять на течение учебного процесса в Украине, а также продолжительность и время каникул.

В Министерстве образования и науки Украины отметили, что поскольку школы имеют автономию в определении структуры учебного процесса, они могут сами определять продолжительность учебного года, расписание занятий и подходы к организации занятий в сложившихся условиях, учитывая объем учебной нагрузки, возрастных особенностей детей, их физического и психического состояния. Об этом говорится в письме, которое МОН разослало департаментам образования.

Обучение в условиях блэкаутов: рекомендации МОН

проверить и в случае отсутствия обеспечить доступ учащихся к LMS-системам (Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams и т.п.);

разместить учебные материалы к каждому уроку в LMS-системе на период с ноября по февраль;

использовать современные электронные ресурсы, в частности, веб-платформу "Всеукраинская школа онлайн";

обеспечить учащихся необходимыми бумажными учебниками и учебными пособиями;

подготовить распечатанные материалы (уважения, таблицы, задания и т.п.) на случай длительного отключения электроэнергии и/или доступа в интернет;

определить график проведения учителями консультаций для учащихся в синхронном очном/дистанционном формате (с учетом наличия в заведении альтернативных источников энергии и ситуации по отключению света в населенном пункте/общине);

обеспечить выполнение образовательных и учебных программ, учебного плана путем уплотнения учебного материала, организации самостоятельной учебной деятельности учащихся.

Кроме того, в Минобразования предложили по возможности перенести учебные занятия с зимних месяцев на июнь 2026 (кроме выпускных классов), увеличить продолжительность зимних каникул за счет переноса весенних на зимний период, рассмотреть переход на шестидневную учебную неделю вместо пятидневной, а также обеспечить обучение в две смены с учетом увеличения светового дня.

Отключения света в Украине продолжаются, и в некоторых регионах они составляют от 12 до 14 часов. Народный депутат из фракции "Слуга народа", член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк отмечает, что графики будут действовать до конца отопительного сезона, то есть до весны.

В преддверии зимы районы крупных городов могут остаться без отопления.