Перенесення канікул і шестиденка: як через блекаути може змінитися навчальний процес у школах

Відключення світла, а також можлива відсутність інтернету та мобільного зв'язку можуть вплинути на перебіг навчального процесу в Україні, а також тривалість і час канікул.

У Міністерстві освіти і науки України наголосили, що оскільки школи мають автономію у визначенні структури навчального процесу, вони можуть самі визначати тривалість навчального року, розклад занять і підходи до організації занять в умовах, що склалися, з огляду на обсяг навчального навантаження, вікові особливості дітей, їхній фізичний і психічний стан. Про це йдеться в листі, який МОН розіслало департаментам освіти.

Навчання в умовах блекаутів: рекомендації МОН

перевірити та в разі відсутності забезпечити доступ учнів до LMS-систем (Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams тощо);

розмістити навчальні матеріали до кожного уроку в LMS-системі на період з листопада по лютий;

використовувати сучасні електронні ресурси, зокрема, веб-платформу "Всеукраїнська школа онлайн";

забезпечити учнів необхідними паперовими підручниками та навчальними посібниками;

підготувати роздруковані матеріали (поваги, таблиці, завдання тощо) на випадок тривалого вимкнення електроенергії та/або доступу до інтернету;

визначити графік проведення вчителями консультацій для учнів у синхронному очному/дистанційному форматі (з урахуванням наявності в закладі альтернативних джерел енергії та ситуації щодо відключення світла в населеному пункті/громаді);

забезпечити виконання освітніх і навчальних програм, навчального плану шляхом ущільнення навчального матеріалу, організації самостійної навчальної діяльності учнів.

Крім того, у Міносвіти запропонували за можливості перенести навчальні заняття із зимових місяців на червень 2026 року (крім випускних класів), збільшити тривалість зимових канікул завдяки перенесенню весняних на зимовий період, розглянути перехід на шестиденний навчальний тиждень замість п'ятиденного, а також забезпечити навчання у дві зміни з урахуванням збільшення світлового дня.

Відключення світла в Україні тривають, і в деяких регіонах вони становлять від 12 до 14 годин. Народний депутат із фракції "Слуга народу", член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк зазначає, що графіки діятимуть до кінця опалювального сезону, тобто до весни.

Напередодні зими райони великих міст можуть залишитися без опалення.