В Киеве родители футболистов оригинально решили проблему блэкаута (видео)

Отключения света в Киеве не помешали проведению тренировки детской футбольной команды.

Несмотря на кромешную темноту вечером 20 ноября дети тренировались, благодаря помощи родителей и просто неравнодушных людей, пишет Telegram-канал "Новини.LIVE".

На видео, опубликованном пабликом, автомобили, которые стоят по периметру футбольной площадки, включили фары, направленные на футбольное поле, чтобы дать юным футболистам возможность потренироваться и погонять мяч.

Вместе со спортсменами занимается и тренер.

Как пишет "Трибуна", подобная практика применяется и в других городах. Так, сегодня же в сети появились кадры тренировки спортивной школы "Нива" в Виннице.

Там родители так же, как и в столице, с помощью автомобильных фар подсвечивали футбольное поле.

Тем временем в ДТЭК снова обновила графики экстренных отключений света из-за сложной ситуации в энергетике, и в некоторых регионах, в том числе в столице, электроэнергии нет по 12-14 часов.

Графики будут действовать до конца отопительного сезона, то есть до весны, рассказал народный депутат из фракции "Слуга народа", член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

По его словам, плановые ограничения электроснабжения остаются вынужденной мерой по стабилизации энергосети, а применение графиков позволяет сбалансировать потребление и избежать риска аварий, которые могут произойти при перегрузке системы.

