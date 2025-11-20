У Києві батьки футболістів оригінально вирішили проблему блекауту (відео)

Відключення світла в Києві не завадили проведенню тренування дитячої футбольної команди.

Незважаючи на непроглядну темряву ввечері 20 листопада діти тренувалися, завдяки допомозі батьків і просто небайдужих людей, пише Telegram-канал "Новини.LIVE".

На відео, опублікованому пабліком, автомобілі, які стоять по периметру футбольного майданчика, увімкнули фари, спрямовані на футбольне поле, щоб дати юним футболістам можливість потренуватися і поганяти м'яч.

Разом зі спортсменами займається і тренер.

Як пише "Трибуна", подібна практика застосовується і в інших містах. Так, сьогодні ж у мережі з'явилися кадри тренування спортивної школи "Нива" у Вінниці.

Там батьки так само, як і в столиці, за допомогою автомобільних фар підсвічували футбольне поле.

Тим часом у ДТЕК знову оновила графіки екстрених відключень світла через складну ситуацію в енергетиці, і в деяких регіонах, зокрема в столиці, електроенергії немає по 12-14 годин.

Графіки діятимуть до кінця опалювального сезону, тобто до весни, розповів народний депутат із фракції "Слуга народу", член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

За його словами, планові обмеження електропостачання залишаються вимушеним заходом зі стабілізації енергомережі, а застосування графіків дає змогу збалансувати споживання й уникнути ризику аварій, що можуть статися в разі перевантаження системи.

