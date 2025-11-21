Графіки вимкнення світла на 22 листопада: хто сидітиме без світла понад 12 годин
Ситуація в українській енергетиці залишається напруженою, і графіки відключення продовжують діяти і завтра. Компанія ДТЕК уже оприлюднила нові графіки для Києва, Київської та Дніпропетровської областей на 22 листопада.
У деяких регіонах світла не буде понад 13 годин, зокрема, у Дніпропетровській області, а в столиці загальний час без електроенергії впродовж доби становитиме від 9 до 12 годин залежно від черги, випливає з графіків.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- з 00:00 до 23:59 — обсягом від 1 до 3,5 черг;
- з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.
Що таке черга вимкнення
Часто, вивчаючи графіки, люди задаються питанням, як зрозуміти, що таке черги відключення. Це — група споживачів електроенергії, яка ділиться для стабілізації енергосистеми при дефіциті електрики.
- Одна черга: близько 4 годин відключення на добу.
- Дві черги: близько 8 годин відключення на добу.
- Три черги: близько 12 годин відключення на добу.
- Чотири черги: понад 12 годин вимкнення на добу.
П'ять і шість черг: одночасне вимкнення всіх черг вказує на екстрені вимкнення, коли стандартні графіки не працюють.
Часто в одному під'їзді можуть бути різні черги, якщо вони під'єднані до різних ліній.
Графіки вимкнення світла в Києві на 22 листопада
Графіки вимкнення світла в Київській області 22 листопада
Графіки вимкнення світла в Дніпропетровській області на 22 листопада
Графіки вимкнення світла в Одеській області на 22 листопада
Зазначимо, що сьогодні глава Кабміну Юлія Свириденко після зустрічі з головами обласних військових адміністрацій, де обговорювали проблему енергопостачання, заявила, що уряд розробляє шляхи скорочення відключень світла, і, можливо, вже незабаром його буде більше в будинках українців.
Нагадаємо, як через відключення світла може змінитися навчальний процес у школах.
Також повідомлялося, що батьки українських футболістів почали застосовувати новий спосіб продовжити дітям тренування вечорами в умовах блекауту.