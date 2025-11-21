Графіки вимкнення світла на 22 листопада: хто сидітиме без світла понад 12 годин

Ситуація в українській енергетиці залишається напруженою, і графіки відключення продовжують діяти і завтра. Компанія ДТЕК уже оприлюднила нові графіки для Києва, Київської та Дніпропетровської областей на 22 листопада.

У деяких регіонах світла не буде понад 13 годин, зокрема, у Дніпропетровській області, а в столиці загальний час без електроенергії впродовж доби становитиме від 9 до 12 годин залежно від черги, випливає з графіків.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

з 00:00 до 23:59 — обсягом від 1 до 3,5 черг;

з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

Що таке черга вимкнення

Часто, вивчаючи графіки, люди задаються питанням, як зрозуміти, що таке черги відключення. Це — група споживачів електроенергії, яка ділиться для стабілізації енергосистеми при дефіциті електрики.

Одна черга: близько 4 годин відключення на добу.

Дві черги: близько 8 годин відключення на добу.

Три черги: близько 12 годин відключення на добу.

Чотири черги: понад 12 годин вимкнення на добу.

П'ять і шість черг: одночасне вимкнення всіх черг вказує на екстрені вимкнення, коли стандартні графіки не працюють.

Часто в одному під'їзді можуть бути різні черги, якщо вони під'єднані до різних ліній.

Графіки вимкнення світла в Києві на 22 листопада

Графіки вимкнення світла в Київській області 22 листопада

Графіки вимкнення світла в Дніпропетровській області на 22 листопада

Графіки вимкнення світла в Одеській області на 22 листопада

Зазначимо, що сьогодні глава Кабміну Юлія Свириденко після зустрічі з головами обласних військових адміністрацій, де обговорювали проблему енергопостачання, заявила, що уряд розробляє шляхи скорочення відключень світла, і, можливо, вже незабаром його буде більше в будинках українців.

