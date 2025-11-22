Графіки відключень на 23 листопада: у кого світла не буде 10 годин

Упродовж 23 листопада у більшості регіонів України вимикатимуть світло впродовж всієї доби.

У різних регіонах одночасно застосовуватимуть обмеження обсягом від 1 до 2,5 черг. Про це повідомили в Укренерго.

Що таке черга вимкнення

Часто, вивчаючи графіки, люди задаються питанням, як зрозуміти, що таке черги відключення. Для більш зручного та справедливого розподілу відключень споживачів розподілили на групи.

Одна черга означає, що відключення триватиме близько 4 годин на добу.

Дві черги — близько 8 годин відключення на добу.

Три черги — близько 12 годин відключення на добу.

Чотири черги — понад 12 годин вимкнення на добу.

П'ять і шість черг: одночасне вимкнення всіх черг вказує на екстрені вимкнення, коли стандартні графіки не працюють.

При цьому 22 листопада застосовувалося від 1 до 3,5 черг, що вказує на покращення ситуації з електроенергією.

У компанії ДТЕК назвали графіки відключень для Київської, Дніпропетровської та Одеської областей, а також для Києва.

Відключення світла у Києві

Відключення світла в Києві на 23 листопада Фото: ДТЕК

Відключення світла у Київській області

Відключення світла у Київській області на 23 листопада Фото: ДТЕК

Відключення світла у Дніпропетровській області

Відключення світла у Дніпропетровській області на 23 листопада Фото: ДТЕК

Відключення світла у Одеській області

Відключення світла у Одеській області на 23 листопада Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що впродовж 22 листопада у Львівській та Івано-Франківській областях скасували відключення світла до кінця доби. При цьому в графіку на 22 листопада очікувалося, що в окремих регіонах світло буде відсутнє до 13 годин.

Раніше в компанії Yasno повідомили, що кількість годин на добу, під час яких у домівках українців відсутня електроенергія, збільшилась, оскільки російські окупанти б'ють не лише по станціях, а й по електромережах.