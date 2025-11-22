Підтримайте нас RU
Економіка Віялові відключення після обстрілів РФ Графіки відключення світла в Україні

Графіки відключень на 23 листопада: у кого світла не буде 10 годин

Відключення електроенергії
Ілюстративне фото. Відключення світла | Фото: Freepik

Упродовж 23 листопада у більшості регіонів України вимикатимуть світло впродовж всієї доби. 

У різних регіонах одночасно застосовуватимуть обмеження обсягом від 1 до 2,5 черг. Про це повідомили в Укренерго.

Що таке черга вимкнення

Часто, вивчаючи графіки, люди задаються питанням, як зрозуміти, що таке черги відключення. Для більш зручного та справедливого розподілу відключень споживачів розподілили на групи.

  • Одна черга означає, що відключення триватиме близько 4 годин на добу.
  • Дві черги — близько 8 годин відключення на добу.
  • Три черги — близько 12 годин відключення на добу.
  • Чотири черги — понад 12 годин вимкнення на добу.

П'ять і шість черг: одночасне вимкнення всіх черг вказує на екстрені вимкнення, коли стандартні графіки не працюють.

При цьому 22 листопада застосовувалося від 1 до 3,5 черг, що вказує на покращення ситуації з електроенергією.

У компанії ДТЕК назвали графіки відключень для Київської, Дніпропетровської та Одеської областей, а також для Києва.

Відключення світла у Києві

Відключення світла в Києві на 23 листопада
Фото: ДТЕК
Фото: ДТЕК

Відключення світла у Київській області

Відключення світла у Київській області на 23 листопада
Фото: ДТЕК
Відключення світла у Київській області на 23 листопада

Відключення світла у Дніпропетровській області

Відключення світла у Дніпропетровській області на 23 листопада
Фото: ДТЕК
Відключення світла у Дніпропетровській області на 23 листопада
Фото: ДТЕК

Відключення світла у Одеській області

Відключення світла у Одеській області на 23 листопада
Фото: ДТЕК
Відключення світла у Одеській області на 23 листопада
Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що впродовж 22 листопада у Львівській та Івано-Франківській областях скасували відключення світла до кінця доби. При цьому в графіку на 22 листопада очікувалося, що в окремих регіонах світло буде відсутнє до 13 годин.

Раніше в компанії Yasno повідомили, що кількість годин на добу, під час яких у домівках українців відсутня електроенергія, збільшилась, оскільки російські окупанти б'ють не лише по станціях, а й по електромережах.