Графіки відключень на 23 листопада: у кого світла не буде 10 годин
Упродовж 23 листопада у більшості регіонів України вимикатимуть світло впродовж всієї доби.
У різних регіонах одночасно застосовуватимуть обмеження обсягом від 1 до 2,5 черг. Про це повідомили в Укренерго.
Що таке черга вимкнення
Часто, вивчаючи графіки, люди задаються питанням, як зрозуміти, що таке черги відключення. Для більш зручного та справедливого розподілу відключень споживачів розподілили на групи.
- Одна черга означає, що відключення триватиме близько 4 годин на добу.
- Дві черги — близько 8 годин відключення на добу.
- Три черги — близько 12 годин відключення на добу.
- Чотири черги — понад 12 годин вимкнення на добу.
П'ять і шість черг: одночасне вимкнення всіх черг вказує на екстрені вимкнення, коли стандартні графіки не працюють.
При цьому 22 листопада застосовувалося від 1 до 3,5 черг, що вказує на покращення ситуації з електроенергією.
У компанії ДТЕК назвали графіки відключень для Київської, Дніпропетровської та Одеської областей, а також для Києва.
Відключення світла у Києві
Відключення світла у Київській області
Відключення світла у Дніпропетровській області
Відключення світла у Одеській області
Нагадаємо, що впродовж 22 листопада у Львівській та Івано-Франківській областях скасували відключення світла до кінця доби. При цьому в графіку на 22 листопада очікувалося, що в окремих регіонах світло буде відсутнє до 13 годин.
Раніше в компанії Yasno повідомили, що кількість годин на добу, під час яких у домівках українців відсутня електроенергія, збільшилась, оскільки російські окупанти б'ють не лише по станціях, а й по електромережах.