В Україні частково скасували відключення світла: як змінились графіки

В Україні покращується ситуація з електроенергією — у Львівській та Івано-Франківській областях скасували відключення світла.

Відключення світла станом на зараз скасовані до кінця доби, 22 листопада. Про це повідомляється на сайті Прикарпаттяобленерго та Львівобленерго.

Крім того про скорочення графіків повідомляють і в Києві. Про зміни написав канал "Київ | Світло | Графіки".

Відключення світла в Києві

Підгрупа 1.1 відключення:

Було:

з 04:00 до 08:00;

з 14:30 до 20:30.

Стало:

з 04:00 до 08:00;

з 18:00 до 22:00.

Підгрупа 1.2 відключення:

Було:

з 04:00 до 08:00;

з 14:30 до 20:30.

Стало:

з 04:00 до 08:00;

з 18:00 до 22:00.

Підгрупа 3.1 відключення:

Було:

з 00:00 до 01:00;

з 07:30 до 15:00;

з 18:00 до 22:00.

Стало:

з 00:00 до 01:00;

з 07:30 до 13:30.

Підгрупа 3.2 відключення:

Відео дня

Було:

з 00:00 до 01:00;

з 07:30 до 15:00;

з 18:00 до 22:00.

Стало:

з 00:00 до 01:00;

з 07:30 до 13:30.

Підгрупа 4.1 відключення:

Було:

з 00:00 до 01:00;

з 07:30 до 11:30;

з 18:00 до 22:00.

Стало:

з 00:00 до 01:00;

з 07:30 до 11:30;

з 20:00 до 22:00.

Підгрупа 6.1 відключення:

Було:

з 00:30 до 04:30;

з 13:00 до 18:30;

з 21:30 до 00:00.

Стало:

з 00:30 до 04:30;

з 13:00 до 13:30;

з 21:30 до 00:00.

Ситуація зі світлом

В Україні покращується ситуація зі світлом, через що кількість та тривалість відключень мають скорочуватися. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі "Київ 24" пояснив, що голвоним чинником покращення ситуації в енергетиці стало те, що атомні енергоблоки вийшли на свою номінальну потужність. Завдяки цьому вдалося збільшити виробництво електроенергії всередині країни.

"Усі дев'ять атомних блоків вийшли на номінальну потужність. Крім того, вчора ввечері збільшився імпорт електроенергії до 1000 МВт. Це все призвело до того, що ситуація покращується. Як завжди: в перші кілька діб після атаки РФ ситуація з подачаю електроенергії погіршується, а потім покращується. Нічого нового тут немає, все, як завжди", — заявив Омельченко.

Нагадаємо, раніше планувалося, що 22 листопада у деяких регіонах світла не буде понад 13 годин. У столиці загальний час без електроенергії впродовж доби мав становити від 9 до 12 годин залежно від черги.