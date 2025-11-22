В Украине частично отменили отключение света: как изменились графики

В Украине улучшается ситуация с электроэнергией — во Львовской и Ивано-Франковской областях отменили отключения света.

Отключения света по состоянию на сейчас отменены до конца суток, 22 ноября. Об этом сообщается на сайте Прикарпатьеоблэнерго и Львовоблэнерго.

Кроме того о сокращении графиков сообщают и в Киеве. Об изменениях написал канал"Киев | Свет | Графики".

Отключение света в Киеве

Подгруппа 1.1 отключение:

Было:

с 04:00 до 08:00;

с 14:30 до 20:30.

Стало:

с 04:00 до 08:00;

с 18:00 до 22:00.

Подгруппа 1.2 отключения:

Было:

с 04:00 до 08:00;

с 14:30 до 20:30.

Стало:

с 04:00 до 08:00;

с 18:00 до 22:00.

Подгруппа 3.1 отключение:

Было:

с 00:00 до 01:00;

с 07:30 до 15:00;

с 18:00 до 22:00.

Стало:

с 00:00 до 01:00;

с 07:30 до 13:30.

Подгруппа 3.2 отключения:

Было:

с 00:00 до 01:00;

с 07:30 до 15:00;

с 18:00 до 22:00.

Стало:

с 00:00 до 01:00;

с 07:30 до 13:30.

Подгруппа 4.1 отключение:

Было:

с 00:00 до 01:00;

с 07:30 до 11:30;

с 18:00 до 22:00.

Стало:

с 00:00 до 01:00;

с 07:30 до 11:30;

с 20:00 до 22:00.

Подгруппа 6.1 отключение:

Было:

с 00:30 до 04:30;

с 13:00 до 18:30;

с 21:30 до 00:00.

Стало:

с 00:30 до 04:30;

с 13:00 до 13:30;

с 21:30 до 00:00.

Ситуация со светом

В Украине улучшается ситуация со светом, из-за чего количество и продолжительность отключений должны сокращаться. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире"Киев 24" пояснил, что главным фактором улучшения ситуации в энергетике стало то, что атомные энергоблоки вышли на свою номинальную мощность. Благодаря этому удалось увеличить производство электроэнергии внутри страны.

"Все девять атомных блоков вышли на номинальную мощность. Кроме того, вчера вечером увеличился импорт электроэнергии до 1000 МВт. Это все привело к тому, что ситуация улучшается. Как всегда: в первые несколько суток после атаки РФ ситуация с подачей электроэнергии ухудшается, а потом улучшается. Ничего нового здесь нет, все, как всегда", — заявил Омельченко.

Напомним, ранее планировалось, что 22 ноября в некоторых регионах света не будет более 13 часов. В столице общее время без электроэнергии в течение суток должно было составлять от 9 до 12 часов в зависимости от очереди.