"Стає все складніше": в Yasno пояснили, чому українці проводять все більше годин без світла

Кількість годин на добу, під час яких у домівках українців відсутня електроенергія, збільшилась, оскільки російські окупанти б'ють не лише по станціях, а й по електромережах.

Енергетики щодня роблять усе можливе, щоб годин зі світлом стало більше, заявив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

"Ворог б’є не лише по станціях, а й по мережах. Доставляти електроенергію від працюючих атомних станцій стає все складніше", — написав Коваленко.

Він також назвав основні причини ускладнення постачання електроенергії:

7 областей були під ударами;

3 АЕС через пошкодження мереж знизили потужність;

2 АЕС із початку листопада працюють зі зменшеною генерацією, а після останнього обстрілу втратили ще одну високовольтну лінію;

одна АЕС втратила частину зовнішнього підключення.

"У результаті маємо 4 реактори з 9, які працюють на зниженій потужності. Сюди ж додається необхідність проводити ремонтні роботи на низці ліній. А з огляду на похолодання навантаження на енергосистему лише зростає", — пояснив Коваленко.

Він підкреслив, що енергетики працюють цілодобово та щодня роблять усе можливе, щоб світла стало більше.

"Але з кожним обстрілом стає складніше. Проте ми тримаємось", — наголосив Коваленко.

