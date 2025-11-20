Чому в Україні стало більше відключень світла: в ДТЕК дали відповідь (відео)

В ДТЕК пояснили, чому в Україні 20 листопада було запроваджено екстрені відключення світла в більшості областей. Причиною посилення обмежень є російські удари по електромережах.

Відео з поясненнями причин відключень світла в Україні 20 листопада опублікувала пресслужба ДТЕК. В компанії зазначили, що росіяни завдають ударів не лише по станціях, а й по мережах, тому електроенергію стає неможливо транспортувати.

"Через це світло від працюючих станцій, зокрема атомних, просто неможливо доставити. Росія продовжує бити як по станціях, так і по лініях, що передають електроенергію", — розповіли в ДТЕК.

В пресслужбі зазначили, що через пошкодженння мереж три атомні електростанції були вимушені зменшити потужність, а Хмельницька та Рівненська АЕС, які знизили генерацію ще на початку місяця, після обстрілу 19 листопада обидві втратили ще одну високовольтну лінію.

"Південно-українська АЕС також втратила частину зовнішнього підключення. Загалом чотири з дев'яти реакторів сьогодні працюють на зниженій потужності", — сказали в компанії.

Також в ДТЕК додали, що через зниження температури зростає споживання електроенергії, й на енергосистему чиниться додатковий тиск.

"Енергетики працюють без перерв, але кожна нова атака робить ситуацію складнішою. Світло тримається", — резюмували в пресслужбі.

О 17:49 20 листопада в "Укренерго" повідомили, що аварійні відключення в більшості областей скасовані та для споживачів продовжують діяти графіки.

Що відомо про відключення світла в Україні

20 листопада в більшості регіонів України запровадили екстрені відключення світла через російські ракетно-дронові атаки.

В МАГАТЕ 20 листопада повідомляли, що три українські АЕС працюють на зниженій потужності через пошкодження високовольтних ліній: йшлося про Хмельницьку, Рівненську та Південно-Українську станції.

Видання ВВС 15 листопада писало, що в Україні відключення світла можуть тривати до весни 2026 року, оскільки росіяни атакують українську енергосистему більш "винахідливо" та намагаються "намацати" в ній слабкі точки.