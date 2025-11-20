В Україні запровадили екстрені відключення світла

Через погіршення ситуації в українській енергетиці "Укренерго" ухвалило рішення про застосування екстрених відключень електроенергії.

Відключення застосовуються в Києві, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях. Про це повідомили в ДТЕК.

Водночас про екстрені відключення повідомляють і різні обленерго, наприклад Черкасиобленерго. Там зазначили, що графіки аварійних відключень діють з 14:55. Водночас не всі обленерго на момент написання новини повідомили цю інформацію.

В "Укренерго" повідомили, що у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення електроенергії, не вказуючи, де саме. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Наразі енергетики працюють, аби повернути стабільні відключення світла. Аварійні відключення будуть скасовані лише після стабілізації ситуації в енергосистемі, наголосили в компанії.

Відео дня

Водночас у сьогоднішньому повідомленні про стан енергосистеми повідомлялося, що ситуація в енергосистемі може змінитись, адже після вчорашньої масованої атаки на енергетику стан енергосистеми нестабільний.

Нагадаємо, що після масованої атаки 19 листопада у Львові вперше за тривалий час запровадили аварійні відключення світла.

Також повідомлялося, що 20 листопада у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Подекуди світла не буде по 14 годин на добу.

Раніше в "Укренерго" розповіли, за яких умов українцям можуть послабити графіки відключення. Водночас там наголосили, що цілком ймовірно, що графіки відключень застосовуватимуться впродовж усієї зими.