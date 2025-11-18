Українцям можуть послабити графіки відключень світла: в "Укренерго" назвав умову

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко розповів, що нині Україна працює над захистом рівня "2+". Комплекс заходів підвищує шанси зберегти працездатність системи, і цілком можливо, що усю зиму застосовуватимуть графіки відключень, але кількість годин без світла коливатиметься.

Зміни у графіках відключень світла можуть відбуватись і в позитивний бік. Енергетики працюють над відновленням об'єктів, постає лише питання часу. Про це Зайченко повідомив у інтерв'ю "РБК-Україна", опублікованому 18 листопада.

Прогнози, що графіки діятимуть усю зиму, але в різному обсязі, він назвав потенційно можливими.

"Війна не закінчена. Можу тільки запевнити, що ми як оператор системи передачі, разом з власниками об’єктів генерації – робимо все можливе для того, щоб відключення були мінімізовані або скасовані", — підкреслив голова правління.

Він підтвердив, що загалом порада вдягати вдома светри залишається актуальною. При цьому Зайченко наголосив, що так вже багато десятиліть живуть європейці, хоча у них немає війни.

"Вони просто економлять енергоресурси. Отже, і нам потрібно це робити. Адже ми перебуваємо явно не в тій ситуації, коли у нас всього в надлишку", — додав він.

Коментуючи заходи, які дозволять зрушити ситуацію в енергосистемі у позитивний бік, представник "Укренерго" повідомив, що стартувала реалізація так званого рівня "2+". Йдеться про захист бетонним укриттям не лише трансформаторного обладнання, але й за допомогою опускання релейного зала та щита керування підстанцією під землю.

"Ми робимо підземні бункери — і ховаємо туди це обладнання. Тому що, крім ударів по автотрансформаторах дронами і ракетами також атакуються будівлі на підстанціях. Все ж будувалося в радянські часи за типовими проектами, і росіяни добре знають, де розташована система керування. А без свого "мозку" (щит керування — ред.) підстанція не працює. Щоб замовити обладнання релейного захисту і управління — треба не менше часу, ніж на виготовлення автотрансформатора. Тому ми вирішили ховати це обладнання також під землю, і воно там вже точно буде захищене", — пояснив Зайченко.

З його слів, якщо говорити про комплексний підхід, в Україні діють перший, другий і "2+" рівні захисту. Також є активний захист, який забезпечують ЗСУ.

"Скажімо так: 100% гарантії захисту від влучання та пошкоджень ніхто не дасть. Але цей комплекс, про який я сказав, підвищує наші шанси зберегти енергосистему в працездатному стані", — підкреслив голова правління.

Нагадаємо, 18 листопада в Україні діють графіки відключень світла в обсязі до 4 черг. У ДТЕК повідомили, що обмеження для промисловості теж застосовуватимуть впродовж усієї доби.

У BBC з посиланням на експертів попередили, що відключення світла через дефіцит можуть протриматись в Україні до весни 2026 року. Російські ракети й дрони атакують електропідстанції, ТЕС, ГЕС і ТЕЦ, а також газову інфраструктуру.