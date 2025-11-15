Відключення світла можуть тривати до весни 2026 року: як змінилася тактика росіян, — BBС

Дефіцит електроенергії, а отже відключення світла, може протриматися ще довго. Ймовірно — до весни 2026 року.

За словами експертів, одна з причин, чому Україна опинилась перед викликом зустріти зиму в темряві та холоді — це неналежний стан укриттів об'єктів енергетики. Про це пише ВВС.

Початок холодної пори ознаменувався черговою кампанією Росії зі знищення української енергетики. На електропідстанції, ТЕС, ГЕС і ТЕЦ знову летять російські ракети і дрони. Під атакою також знову опиняється газова інфраструктура.

Лише з початку жовтня 2025 року ворог запустив понад 150 ракет та понад 2 тисячі безпілотників по нашій енергосистемі. Близько місяця Україна через це живе з графіками відключень світла.

Нова тактика росіян

Восени 2025 року Росія вкотре змінила стратегію "енергетичного терору". Якщо восени та взимку 2022-23 років росіяни намагались скористатись слабкістю української ППО, то зараз Москва атакує більш "винахідливо", намагаючись намацати слабкі точки української енергосистеми.

Зокрема, Росія вирішила зосередитись на спробах "відірвати" від об'єднаної української енергосистеми окремі регіони, насамперед прифронтові та прикордонні області на сході: Чернігівську, Сумську, Харківську Дніпропетровську, Полтавську, Запорізьку.

Енергетики усувають наслідки російських обстрілів Фото: The Washington Post

Ба більше, тепер РФ використовує для атаки по одному об'єкту одночасно до декількох десятків ударних безпілотників і балістичні ракети, які надзвичайно важко збивати українській ППО.

А бойова частина "шахеда" збільшилась вдвічі до 90 кг, балістика тим часом покращила свою точність і можливість ухилятися від ППО. Пряме влучання декількох таких ракет чи "шахедів" може призвести до фактично повного знищення і зупинки енергооб'єкта.

Для захисту енергосистеми ще у 2023 році українська влада почала масштабну і недешеву кампанію з побудови захисних споруд. Втім, за майже три роки стан і якість цього захисту все ще викликають запитання в експертів.

Хто за це відповідає

За одну частину трансформаторних підстанцій, критично важливих для передачі струму, відповідає "Укренерго", за іншу — Агентство відновлення та розвитку інфраструктури. За об'єкти гідрогенерації відповідає "Укргідроенерго", атомної — "Енергоатом", за енергооб'єкти на залізниці — "Укрзалізниця", за теплоцентралі (ТЕЦ) — місцева влада і так далі.

Через це роботи на різних об'єктах відбувалися різними темпами, а захисні укриття на них мали різний рівень захисту і якості матеріалів.

Колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький, якого Зеленський публічно назвав одним з винуватців "недостатньої захищеності" української енергосистеми, каже, що деякі відомства почали будувати захист для енергооб'єктів лише наприкінці минулого року.

Володимир Кудрицький Фото: Суспільне

Скільки триватимуть відключення світла

Низка дотичних до енергосфери чиновників і експертів вважать цілком можливим пройти цю зиму без блекаутів і "апокаліптичних сценаріїв".

Зокрема, виконавчий директор найбільшої української енергокомпанії ДТЕК Дмитро Сахарук вважає, що ситуація "контрольована" і має такою залишитись впродовж зимового періоду.

"Ситуація непроста, але вона контрольована. Дуже багато людей працюють, дуже багато зараз часу витрачається, щоб ліквідувати наслідки пошкоджень, які трапилися внаслідок російських атак. Я впевнений, що в принципі завдяки наполегливій праці сотень тисяч людей в енергетиці ми зможемо встановити контроль над ситуацією, підтримувати його і забезпечити нормальне проходження зими", — заявив Сахарук.

Зокрема, дефіцит в енергосистемі можна зменшити завдяки ощадливому споживанню і збільшенню імпорту електрики з Європи, а проблему з газом — перекрити імпортом.

Тож відключення світла можуть протриматися до весни 2026 року.

