Отключения света могут продлиться до весны 2026 года: как изменилась тактика россиян, — ВВС

Дефицит электроэнергии, а следовательно отключения света, может продержаться еще долго. Вероятно — до весны 2026 года.

По словам экспертов, одна из причин, почему Украина оказалась перед вызовом встретить зиму в темноте и холоде — это ненадлежащее состояние укрытий объектов энергетики. Об этом пишет ВВС.

Начало холодной поры ознаменовалось очередной кампанией России по уничтожению украинской энергетики. На электроподстанции, ТЭС, ГЭС и ТЭЦ снова летят российские ракеты и дроны. Под атакой также снова оказывается газовая инфраструктура.

Только с начала октября 2025 года враг запустил более 150 ракет и более 2 тысяч беспилотников по нашей энергосистеме. Около месяца Украина из-за этого живет с графиками отключений света.

Відео дня

Новая тактика россиян

Осенью 2025 года Россия в очередной раз изменила стратегию "энергетического террора". Если осенью и зимой 2022-23 годов россияне пытались воспользоваться слабостью украинской ПВО, то сейчас Москва атакует более "изобретательно", пытаясь нащупать слабые точки украинской энергосистемы.

В частности, Россия решила сосредоточиться на попытках "оторвать" от объединенной украинской энергосистемы отдельные регионы, прежде всего прифронтовые и приграничные области на востоке: Черниговскую, Сумскую, Харьковскую Днепропетровскую, Полтавскую, Запорожскую.

Энергетики устраняют последствия российских обстрелов Фото: The Washington Post

Более того, теперь РФ использует для атаки по одному объекту одновременно до нескольких десятков ударных беспилотников и баллистические ракеты, которые чрезвычайно трудно сбивать украинской ПВО.

А боевая часть "шахеда" увеличилась вдвое до 90 кг, баллистика тем временем улучшила свою точность и возможность уклоняться от ПВО. Прямое попадание нескольких таких ракет или "шахедов" может привести к фактически полному уничтожению и остановке энергообъекта.

Для защиты энергосистемы еще в 2023 году украинская власть начала масштабную и недешевую кампанию по построению защитных сооружений. Впрочем, спустя почти три года состояние и качество этой защиты все еще вызывают вопросы у экспертов.

Кто за это отвечает

За одну часть трансформаторных подстанций, критически важных для передачи тока, отвечает "Укрэнерго", за другую — Агентство восстановления и развития инфраструктуры. За объекты гидрогенерации отвечает "Укргидроэнерго", атомной — "Энергоатом", за энергообъекты на железной дороге — "Укрзализныця", за теплоцентрали (ТЭЦ) — местные власти и так далее.

Из-за этого работы на разных объектах происходили разными темпами, а защитные укрытия на них имели разный уровень защиты и качества материалов.

Бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, которого Зеленский публично назвал одним из виновников "недостаточной защищенности" украинской энергосистемы, говорит, что некоторые ведомства начали строить защиту для энергообъектов только в конце прошлого года.

Владимир Кудрицкий Фото: Суспільне

Сколько будут длиться отключения света

Ряд касающихся энергосферы чиновников и экспертов считают вполне возможным пройти эту зиму без блэкаутов и "апокалиптических сценариев".

В частности, исполнительный директор крупнейшей украинской энергокомпании ДТЭК Дмитрий Сахарук считает, что ситуация "контролируемая" и должна такой остаться в течение зимнего периода.

"Ситуация непростая, но она контролируемая. Очень много людей работают, очень много сейчас времени тратится, чтобы ликвидировать последствия повреждений, которые случились в результате российских атак. Я уверен, что в принципе благодаря упорному труду сотен тысяч людей в энергетике мы сможем установить контроль над ситуацией, поддерживать его и обеспечить нормальное прохождение зимы", — заявил Сахарук.

В частности, дефицит в энергосистеме можно уменьшить благодаря экономному потреблению и увеличению импорта электричества из Европы, а проблему с газом — перекрыть импортом.

Поэтому отключения света могут продержаться до весны 2026 года.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Подать заявку на единовременную выплату 1000 гривен в рамках правительственной "зимней поддержки" можно уже с сегодняшнего дня, 15 ноября.

15 ноября в большинстве регионов Украины вводятся ограничения электроснабжения из-за последствий массированных российских атак на энергетические объекты.

Кроме того, 14 ноября некоторые украинцы по графикам имели отключения почти на 15 часов. В частности, электроэнергию выключали в 2-4 очереди в течение дня.