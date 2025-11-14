Графики отключений 15 ноября: у кого в эту субботу будут выключать свет 4 раза в сутки

Завтра, 15 ноября, в большинстве регионов Украины вводятся ограничения электроснабжения из-за последствий массированных российских атак на энергетические объекты. В отдельных областях свет будут отключать несколько раз в течение суток, а в некоторых очередях в Днепропетровской и Одесской областях предусмотрены до четырех отключений.

Как сообщает Укрэнерго, меры ограничения потребления электроэнергии будут продолжаться в течение всего дня — с 00:00 до 23:59. Они включают почасовые отключения для населения и ограничения мощности для промышленных потребителей. Время и объем ограничений могут меняться, поэтому гражданам советуют следить за обновлениями на сайтах облэнерго и экономно использовать электроэнергию, когда ее подают.

Кроме этого, вечером 14 ноября ДТЭК обнародовал графики отключений для Киева и Киевской, Днепропетровской и Одесской областей. В этих регионах большинство потребителей останется без света от одного до нескольких раз в сутки, причем в вечерние и ночные часы отключений обычно больше.

В частности, в Днепропетровской и Одесской областях некоторые очереди электроснабжения планируют отключать до четырех раз в день, чтобы сохранить стабильность в сети.

В целом во всех регионах ситуация похожа: часть населения будет иметь несколько отключений электроэнергии в течение суток, а промышленные предприятия будут работать с ограниченной мощностью для балансировки энергосистемы.

Графики отключений света на 15 ноября — Киев

Графики отключений света на 15 ноября — Днепропетровская область

Графики отключений света на 15 ноября — Киевская область

Графики отключений света на 15 ноября — Одесская область

Напомним, что в большинстве регионов Украины 15 ноября круглосуточно будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Впрочем благодаря ясной погоде и снижению энергопотребления в выходные "Укрэнерго" может смягчить ограничения для населения.

Кроме этого, Фокус писал, что 14 ноября некоторые украинцы по графикам имели отключения почти на 15 часов. В частности, электроэнергию выключали в 2-4 очереди в течение дня.