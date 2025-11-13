Графики отключений на 14 ноября: кто может остаться без света почти на 15 часов (фото)

Завтра, 14 ноября, в большинстве регионов Украины из-за последствий атак России на энергетические объекты могут отключать электроэнергию. Некоторые украинцы рискуют остаться без света до 15 часов, поэтому стоит запастись фонариками и планировать день заранее.

Как сообщает "Укрэнерго", причиной ограничений стала серия ракетно-дроновых ударов по украинской энергосистеме. Из-за этого во многих областях будут применять почасовые отключения и ограничения для промышленных потребителей.

По плану, электроэнергию будут отключать в 2-4 очереди в течение дня — с полуночи до полуночи следующего дня. Для предприятий одновременно будет действовать ограничение мощности, что может повлиять на производство.

В "Укрэнерго" напоминают, что время и объем отключений могут меняться, поэтому стоит следить за обновлениями на сайтах облэнерго в вашем регионе.

Когда электроэнергия будет доступна, рекомендуют использовать ее экономно, чтобы избежать дополнительных ограничений.

Также вечером компания ДТЭК опубликовала графики отключений электроэнергии для Киева, а также Киевской, Одесской и Днепропетровской областей. Больше всего ограничений запланировано в Днепропетровской области, где некоторые жители могут остаться без света до 15 часов.

Графики отключений света на 14 ноября — Киев

Графики отключений света на 14 ноября в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 14 ноября в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 14 ноября — Днепропетровская область

Графики отключений света на 14 ноября в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 14 ноября в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 14 ноября — Киевская область

Графики отключений света на 14 ноября в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 14 ноября в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 14 ноября — Одесская область

Графики отключений света на 14 ноября в Одесской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 14 ноября в Одесской области Фото: ДТЭК

Напомним, что 13 ноября в селе Новоселки Киевской области произошел взрыв зарядного устройства в квартире, из-за которого пострадала семья с двумя детьми. После взрыва вспыхнул пожар, а сильное задымление подъезда временно заблокировало других жителей многоэтажки, сообщили в ГСЧС.

Также Фокус писал, что депутат Одесского городского совета Анастасия Большедворова возмутилась, поскольку украинцам якобы не дают "никаких конструктивных объяснений" относительно отключений электроэнергии. Она требует от властей объяснить, почему украинцы живут в темноте и как долго это будет продолжаться.