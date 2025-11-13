"Делают дурачков": одесский депутат заявила, что не понимает причин отключений света (видео)
Депутат Одесского городского совета Анастасия Большедворова возмутилась тем, что украинцам якобы не дают "никаких конструктивных объяснений" относительно отключений электроэнергии. Она требует от власти объяснить, почему украинцы живут в темноте и как долго это будет продолжаться.
Сообщение об отключении света в Украине депутат Одесского горсовета от фракции "Европейская Солидарность" опубликовала 11 ноября в Facebook. Она заявила, что не понимает понятия стабилизационных отключений и чувствует, будто из украинцев "делают дурачков".
"Сколько я не читала — нет такого понятия, ну нет, отсутствует. На сайте нет информации: как долго это продлится, что они там стабилизируют, и когда достабилизируют, и когда они выстабилизируют. Это все совершенно не ясно", — говорит депутат в видео.
По ее словам, "президент ничего не говорит" об отсутствии света и не рассказывает, "чем это все закончится".
"И так очень много сегодня этих всех тревог, просто бесконечно, три дня подряд, все нервные, и еще отключается свет. При этом же нет блэкаута, но и объяснений также совсем нет. Как это мы живем в такой стране, где нам никто не хочет рассказать, что с нами происходит и на какой мы стадии, где тот мир, где та победа?" — возмущается Большедворова.
По ее словам, власти не объясняют, насколько критически повреждены украинские станции и почему в стране резко не хватает электроэнергии.
"Не знаю как вы, а я чувствую, что из нас делают дурачков. Неприятно!" — пишет депутат под роликом.
Отметим, Анастасия Большедворова является депутатом Одесского городского совета VIII созыва от фракции "ЕС". Она родилась 19 октября 1989 года, получила степень магистра по специальности "Журналистика" в Одесском национальном университете имени И. И. Мечникова.
Что известно об отключении света в Украине
Министр энергетики Светлана Гринчук во время брифинга 10 ноября рассказала о дефиците в энергосистеме после российского массированного обстрела 8 ноября. Она пояснила, что когда ТЭС атакует Россия, графики отключений применяются, чтобы сбалансировать систему. По ее словам, защитные сооружения защищают только критические элементы, а все остальное оборудование полностью защитить физически невозможно.
Народный депутат из фракции "Слуга народа", член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк 10 ноября рассказал, что графики отключения света в Украине, скорее всего, будут действовать до конца отопительного сезона, поскольку россияне планируют и в дальнейшем выбивать украинскую энергетику.