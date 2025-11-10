"Графиков уже стало меньше": какие ТЭС атаковала Россия и что сейчас происходит в энергетике

Украинские энергетики интенсивно работают над ремонтом и заменой оборудования, поврежденного в результате последней российской атаки. Сейчас удалось несколько снизить количество отключений, и продолжается работа над минимизацией.

Сейчас была проведена та часть ремонта, где это можно сделать оперативно. Об этом рассказала министр энергетики Светлана Гринчук во время брифинга 10 ноября.

Графики отключения света в Украине — какая ситуация в энергетике

Она объяснила, почему, несмотря на наличие защитных сооружений, российские атаки наносят серьезный ущерб энергосистеме Украины.

"Второй уровень защиты защищает лишь критические элементы, такие как самые ценные элементы. Но понятно, что когда атака происходит десятками дронов, с привлечением крылатых ракет, баллистических ракет, атакуется вся территория станции и подстанции, атакуется не только критическое, но и другое оборудование, которое физически защитить невозможно. Для того, чтобы его заменить, восстановить, нужно время", — пояснила Гринчук.

Она пояснила, что задача Министерства энергетики заключается в том, чтобы обеспечить все необходимое для проведения ремонтных работ, и это сейчас было осуществлено. В частности, было привлечено дополнительное количество ремонтных бригад, которые работают над восстановлением поврежденного оборудования.

"Если бы не было того защиты, который сделан, заменить то оборудование, которое находится под укрытиями сейчас... Это заняло бы гораздо больше времени, у нас с вами была бы совсем другая ситуация в энергосистеме", — рассказала министр.

Обстрел Украины 8 ноября — устранение последствий продолжается

Она признала, что после последней атаки с применением огромного количества баллистических ракет действительно были существенные повреждения.

"Ситуация в энергосистеме на сейчас — мы работаем с дефицитом. Для того, чтобы сбалансировать систему, применяются графики отключений. Вы видите, что после последней атаки, пока мы стабилизировали систему, пока мы осуществили ремонт того оборудования, где можно быстро поремонтировать, быстро восстановить, графиков уже стало меньше. И работаем над тем, чтобы их минимизировать. Но ситуация продолжает быть сложной, учитывая то, что у нас практически каждую неделю происходит массированная комбинированная атака как ракетами различного типа, так и огромным количеством дронов прицельно по энергетическим объектам", — отметила Гринчук.

Обстрел Украины 8 ноября — атака на Трипольскую и Змиевскую ТЭС

Кроме того она прокомментировала заявление "Центрэнерго", где говорилось, что станции компании полностью прекратили свою работу.

"ТЭС и ТЭЦ у нас много в стране. Давайте сосредоточимся на заявлении "Центрэнерго" о том, что была остановлена работа их станций — это Трипольская и Змиевская. Действительно, были повреждения. Уже приступили коллеги к ремонтам. Не буду разглашать успехов, которые планируем, но работа по восстановлению ведется. У нас очень часто бывают случаи, когда прекращается работа объекта, потому что мы даже в ручном режиме прекращаем для того, чтобы не было дополнительных повреждений. Конечно, после атаки, когда разгребаем уже завалы, понимаем, что у нас происходит с тем или иным оборудованием, в каком оно состоянии, можно ли восстановить, какие элементы надо заменить — постоянная работа. К сожалению, станции "Центрэнерго" с начала войны уже несколько раз прекращали свою работу, потом проводилась ремонтная работа — восстанавливалась", — пояснила Гринчук.

Напомним, после комбинированной атаки в ночь на 8 ноября в ряде областей Украины ввели экстренные отключения света. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщала о массированной атаке на украинскую энергетическую инфраструктуру.

В частности, россияне разрушили Змиевскую ТЭС в Харьковской и Трипольскую ТЭС в Киевской областях. Из-за этого на восстановление поврежденных во время беспрецедентного обстрела Украины энергетических объектов понадобятся недели.

Фокус сообщал, что днем 10 ноября компания ДТЭК увеличила продолжительность стабилизационных отключений для Днепропетровской и Одесской областей.