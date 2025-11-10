"Графіків вже стало менше": які ТЕС атакувала Росія та що наразі відбувається в енергетиці

Українські енергетики інтенсивно працюють над ремонтом та заміною обладнання, пошкодженого внаслідок останньої російської атаки. Наразі вдалося дещо знизити кількість відключень, і продовжується робота над мінімізацією.

Наразі було проведено ту частину ремонту, де це можна зробити оперативно. Про це розповіла міністерка енергетики Світлана Гринчук під час брифінгу 10 листопада.

Графіки відключення світла в Україні — яка ситуація в енергетиці

Вона пояснила, чому, попри наявність захисних споруд, російські атаки завдають серйозної шкоди енергосистемі України.

"Другий рівень захисту захищає лише критичні елементи, такі як найцінніші елементи. Але зрозуміло, що коли атака відбувається десятками дронів, з залученням крилатих ракет, балістичних ракет, атакується вся територія станції і підстанції, атакується не тільки критичне, але і інше обладнання, яке фізично захистити неможливо. Для того, щоб його замінити, відновити, потрібен час", — пояснила Гринчук.

Вона пояснила, що завдання Міністерства енергетики полягає в тому, щоб забезпечити усе необхідне для проведення ремонтних робіт, і це наразі було здійснено. Зокрема, була залучена додаткова кількість ремонтних бригад, які працюють над відновленням пошкодженого обладнання.

"Якби не було того заxисту, який зроблено, замінити те обладнання, яке знаxодиться під укриттями зараз… Це зайняло б набагато більше часу, у нас з вами була б зовсім інша ситуація в енергосистемі", — розповіла міністерка.

Обстріл України 8 листопада — усунення наслідків триває

Вона визнала, що після останньої атаки із застосуванням величезної кількості балістичних ракет дійсно були суттєві пошкодження.

"Ситуація в енергосистемі на зараз — ми працюємо з дефіцитом. Для того, щоб збалансувати систему, застосовуються графіки відключень. Ви бачите, що після останньої атаки, поки ми стабілізували систему, поки ми здійснили ремонт того обладнання, де можна швидко поремонтувати, швидко відновити, графіків вже стало менше. І працюємо над тим, щоб їх мінімізувати. Але ситуація продовжує бути складною, враховуючи те, що в нас практичного кожного тижня відбувається масована комбінована атака як ракетами різного типу, так і величезною кількістю дронів прицільно по енергетичним об'єктам", — зазначила Гринчук.

Обстріл України 8 листопада — атака на Трипільську та Зміївську ТЕС

Крім того вона прокоментувала заяву "Центренерго", де йшлося, що станції компанії повністю припинили свою роботу.

"ТЕС і ТЕЦ у нас багато в країні. Давайте зосередимось на заяві "Центренерго" про те, що була зупинена робота їxніx станцій — це Трипільська і Зміївська. Дійсно, були пошкодження. Вже приступили колеги до ремонтів. Не буду розголошувати успіхів, які плануємо, але робота по відновленню ведеться. У нас дуже часто бувають випадки, коли припиняється робота об'єкту, тому що ми навіть в ручному режимі припиняємо для того, щоб не було додаткових пошкоджень. Звичайно, після атаки, коли розгрібаємо вже завали, розуміємо, що у нас відбувається з тим чи іншим обладнанням, в якому воно стані, чи можна відновити, які елементи треба замінити — постійна робота. На жаль, станції "Центренерго" від початку війни вже декілька разів припиняли свою роботу, потім проводилася ремонтна робота — відновлювалася", — пояснила Гринчук.

Нагадаємо, після комбінованої атаки в ніч на 8 листопада в низці областей України запровадили екстрені відключення світла. Міністерка енергетики України Світлана Гринчук повідомляла про масовану атаку на українську енергетичну інфраструктуру.

Зокрема, росіяни зруйнували Зміївську ТЕС у Харківській і Трипільську ТЕС у Київській областях. Через це на відновлення пошкоджених під час безпрецедентного обстрілу України енергетичних об'єктів знадобляться тижні.

Фокус повідомляв, що вдень 10 листопада компанія ДТЕК збільшила тривалість стабілізаційниx відключень для Дніпропетровської та Одеської областей.