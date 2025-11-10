Відключення світла: ДТЕК оновив графіки в Одеській та Дніпропетровській областях

У компанії ДТЕК повідомили про оновлення графіків відключення електроенергії для Одеської та Дніпропетровської областей.

В обох регіонах збільшать кількість годин, коли світло буде відсутнє, для окремих груп. Про це повідомив офіційний канал ДТЕК у Telegram.

Дніпропетровщина

У Дніпропетровській області збільшать час стабілізаційних відключень для черг 2.2 та 4.2.

Графік відключень світла на Дніпропетровщині на 10 листопада

Графік відключень світла на Дніпропетровщині на 10 листопада

Одещина

В Одеській області також буде збільшено час стабілізаційних відключень для черг 1.1 та 5.2.

Графік відключень світла на Одещині на 10 листопада

Графік відключень світла на Одещині на 10 листопада

Київ та Київська область

ДТЕК поки не оновлював графіки для Києва та Київської області. Там діють графіки, запроваджені 9 листопада, відповідно до яких електроенергія буде відсутня щонайменше 12 годин впродовж доби.

Нагадаємо, після комбінованої атаки в ніч на 8 листопада в низці областей України запровадили екстрені відключення світла. Міністерка енергетики України Світлана Гринчук повідомляла про масовану атаку на українську енергетичну інфраструктуру.

Відео дня

Зокрема, росіяни зруйнували Зміївську ТЕС у Харківській і Трипільську ТЕС у Київській областях. Через це на відновлення пошкоджених під час безпрецедентного обстрілу України енергетичних об'єктів знадобляться тижні.

При цьому очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що російські окупанти цілеспрямовано атакували підстанції двох українських АЕС: Рівненської та Хмельницької.