Украина Графики отключения света в Украине

Отключения света: ДТЭК обновил графики в Одесской и Днепропетровской областях

Человек держит зажженную спичку возле свечи в условиях отключения света
Свеча горит во время отключения света | Фото: Freepik

В компании ДТЭК сообщили об обновлении графиков отключения электроэнергии для Одесской и Днепропетровской областей.

В обоих регионах увеличат количество часов, когда свет будет отсутствовать, для отдельных групп. Об этом сообщил официальный канал ДТЭК в Telegram.

Днепропетровщина

В Днепропетровской области увеличат время стабилизационных отключений для очередей 2.2 и 4.2.

Одесская область

В Одесской области также будет увеличено время стабилизационных отключений для очередей 1.1 и 5.2.

Киев и Киевская область

ДТЭК пока не обновлял графики для Киева и Киевской области. Там действуют графики, введенные 9 ноября, в соответствии с которыми электроэнергия будет отсутствовать не менее 12 часов в течение суток.

Напомним, после комбинированной атаки в ночь на 8 ноября в ряде областей Украины ввели экстренные отключения света. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщала о массированной атаке на украинскую энергетическую инфраструктуру.

В частности, россияне разрушили Змиевскую ТЭС в Харьковской и Трипольскую ТЭС в Киевской областях. Из-за этого на восстановление поврежденных во время беспрецедентного обстрела Украины энергетических объектов понадобятся недели.

При этом глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что российские оккупанты целенаправленно атаковали подстанции двух украинских АЭС: Ровенской и Хмельницкой.