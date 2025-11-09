Графики отключений на 10 ноября: кому придется провести большую часть суток без света (фото)

10 ноября в Украине запланированы масштабные отключения электроэнергии из-за критической ситуации в энергосистеме. Кроме этого, вечером ДТЭК обнародовал обновленные графики на 9 ноября для Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей — в некоторых очередях перебои могут длиться до 10 часов в день.

По информации "Укрэнерго", в большинстве регионов 10 ноября будут введены меры по ограничению потребления электроэнергии. Причиной таких ограничений являются последствия массированных ракетно-дронных атак России на энергетические объекты.

Согласно обнародованным графикам:

почасовые отключения: с 00:00 до 23:59 предусмотрено от 2 до 4 очередей отключений электроэнергии для населения;

ограничения мощности для промышленных потребителей: будут действовать в течение всех суток с 00:00 до 23:59.

Стоит отметить, что время и объем применения ограничений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Всем пользователям рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах облэнерго в своем регионе и использовать электроэнергию экономно во время периодов подачи по графику.

Кроме этого, в ДТЭК обнародовали обновленные графики плановых отключений электроэнергии для Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей. В каждом регионе предусмотрены различные очереди отключений.

Киев — графики отключений на 9 ноября

В Киеве очереди распределены так, что отключения будут происходить в разные промежутки дня:

очереди 1.1 и 1.2 имеют относительно короткие отключения, до 7-8 часов в сутки;

очереди 2.1 и 2.2 почувствуют немного длиннее перебои — до 8 часов;

очереди 3.1, 3.2 и 4.2 испытывают наиболее длительные отключения — более 10 часов в день;

очереди 4.1, 5.1, 5.2, 6.1 и 6.2 имеют среднюю продолжительность отключений — от 5 до 9 часов.

Таким образом, в Киеве некоторые районы останутся без света большую часть дня, тогда как жители очередей 1.1 и 1.2 почувствуют более короткие перебои и могут считать, что им "повезло" больше.

Обновленные графики отключений в Киеве 9 ноября Фото: ДТЭК

Киевская область — графики отключений на 9 ноября

В Киевской области 9 ноября запланированы несколько очередей отключений электроэнергии, продолжительность которых отличается в зависимости от района:

очереди 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 — свет будут выключать трижды в день: ночью, днем и вечером; общая продолжительность отключений около 7-8 часов;

очереди 3.1 и 3.2 — отключения распределены на утренние и дневные промежутки, некоторые очереди имеют дополнительные короткие интервалы: всего до 8-9 часов в сутки;

очереди 4.1 и 4.2 — свет будут выключать в утренние и дневные часы; продолжительность — примерно 6-7 часов;

очереди 5.1, 5.2, 6.1 и 6.2 — свет будут выключать несколько раз в день, но общая продолжительность короче, около 5-6 часов.

В целом, больше всего пострадают районы очередей 1-3, где свет будут выключать по несколько раз в день, а меньше всего — районы очередей 5 и 6, где отключения короче.

Обновленные графики отключений в Киевской области 9 ноября Фото: ДТЭК

Одесская область — графики отключений на 9 ноября

В Одесской области 9 ноября запланированы несколько очередей отключений электроэнергии. Свет будут выключать несколько раз в течение дня, а продолжительность перебоев может достигать почти десяти часов в зависимости от очереди:

очереди 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2 — свет будут выключать трижды в день: ночью, днем и вечером; общая продолжительность отключений около 8-9 часов;

очереди 3.1 и 3.2 — отключения распределены на утренние и дневные промежутки, с вечерним интервалом: всего до 9-10 часов в сутки;

очереди 4.1 и 4.2 — утренние и дневные отключения, общая продолжительность около 7-8 часов;

очереди 5.1, 5.2, 6.1 и 6.2 — несколько отключений в течение дня, но интервалы немного короче; общая продолжительность — около 6-8 часов.

Дольше всего будут оставаться без света районы очередей 3.1 и 3.2, а относительно меньше пострадают очереди 5 и 6, где перебои короче.

Обновленные графики отключений в Одесской области 9 ноября Фото: ДТЭК

Днепропетровская область — графики отключений на 9 ноября

В Днепропетровской области 9 ноября свет планируют отключать в разные промежутки дня, общая продолжительность перебоев — от 7 до 10 часов в зависимости от очереди:

очереди 1.1, 1.2, 2.1 и 2.2 — свет будут выключать трижды в день: ночью, днем и вечером; общая продолжительность перебоев составляет около 8-10 часов;

очереди 3.1, 3.2, 4.1 и 4.2 — утренние и дневные отключения с вечерним интервалом: всего до 8-9 часов в сутки;

очереди 5.1, 5.2, 6.1 и 6.2 — отключения распределены на утренние, дневные и вечерние часы; общая продолжительность — около 7-9 часов.

Дольше всего будут оставаться без света районы очередей 1 и 2, а меньше всего пострадают очереди 5 и 6, где отключения короче и распределены более равномерно в течение дня.

Обновленные графики отключений в Днепропетровской области 9 ноября Фото: ДТЭК

Напомним, что в Одессе посетители одного из самых высоких в Украине аттракционов Power Tower "зависли" на высоте 60 метров. Предполагают, что инцидент произошел в результате плановых отключений электричества, действующих по всей Украине после российских атак.

Также Фокус писал, что в ночь на 9 ноября в Полтаве и Харькове наблюдались рекордные скачки напряжения, после чего в городах местами исчез свет.