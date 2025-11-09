В Харькове и Полтаве сильные скачки напряжения и перебои со светом: города погрузились в темноту (видео)

В Полтаве и Харькове наблюдались рекордные скачки напряжения, после чего в городах местами исчез свет. В то же время в Полтаве также масштабные перебои с водой и теплоснабжением.

В Полтавской области отсутствуют полностью или же есть перебои со светом, водой и теплоснабжением. Об этом сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут вечером 8 ноября.

В то же время в местных пабликах Полтавы рассказывают, что вечером увидели вспышки в небе. Жители предполагают, что мог сгореть трансформатор в связи с сильными перепадами напряжения, однако официального подтверждения нет.

Жители наблюдали рекордные скачки напряжения, достигшие 500-662 В. В это время на улицах города сильно мигал свет.

В то же время в "Полтаватеплоэнерго" вечером сообщили, что котельные переведены в работу от альтернативных источников питания в связи с российскими атаками. В ночное время в Полтаве обещают восстановить теплоснабжение.

В "Полтаваоблэнерго" также обнародовали графики отключений света на 9 ноября для жителей города. Согласно ему, в целом время отсутствия электроснабжения будет достигать до 10 часов.

Перебои со светом в Харькове

В Харькове вечером также наблюдались масштабные скачки напряжения. В местных пабликах сообщали, что местами скачки достигли 450 В, что в несколько раз превышает норму.

В сети также показали кадры ночного города. На видео дома и улицы Харькова погрузились в темноту.

Впоследствии в сети сообщили, что свет в дома харьковчан начал возвращаться, однако скачки напряжения все равно продолжают наблюдаться.

Также местные паблики утверждают, что якобы перед частичным исчезновением света в Харькове видели сильную вспышку. Однако официального подтверждения и подробностей по этому поводу нет.

На момент публикации в мэрии и ОВА не комментировали вечерние перебои с электричеством в Харькове.

Напомним, 8 ноября в ДТЭК обнародовали графики отключений света в Украине на 9 ноября.

Также вечером 8 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что россиянесовершили целенаправленную атаку на подстанции двух украинских атомных электростанций.