У Харкові та Полтаві сильні стрибки напруги і перебої зі світлом: міста занурилися у темряву (відео)

У Полтаві та Харкові спостерігалися рекордні стрибки напруги, після чого у містах подекуди зникло світло. Водночас у Полтаві також масштабні перебої з водою та теплопостачанням.

У Полтавській області відсутні повністю або ж є перебої зі світлом, водою та теплопостачанням. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут увечері 8 листопада.

Водночас у місцевих пабліках Полтави розповідають, що увечері побачили спалахи у небі. Мешканці припускають, що міг згоріти трансформатор у зв'язку з сильними перепадами напруги, однак офіційного підтвердження немає.

Мешканці спостерігали рекордні стрибки напруги, що сягнули 500-662 В. У цей час на вулицях міста сильно мигало світло.

Водночас у "Полтаватеплоенерго" увечері повідомили, що котельні переведено у роботу від альтернативних джерел живлення у зв'язку з російськими атаками. У нічний час у Полтаві обіцяють відновити теплопостачання.

У "Полтаваобленерго" також оприлюднили графіки відключень світла на 9 листопада для мешканців міста. Відповідно до нього, загалом час відсутності електропостачання сягатиме до 10 годин.

Перебої зі світлом у Харкові

У Харкові надвечір також спостерігалися масштабні стрибки напруги. У місцевих пабліках повідомляли, що подекуди стрибки сягнули 450 В, що у кілька разів перевищує норму.

У мережі також показали кадри нічного міста. На відео будинки та вулиці Харкова занурилися у темряву.

Згодом у мережі повідомили, що світло в оселі харків'ян почало повертатися, однак стрибки напруги все одно продовжують спостерігатися.

Також місцеві пабліки стверджують, що нібито перед частковим зникненням світла у Харкові бачили сильний спалах. Однак офіційного підтвердження та подробиць щодо цього немає.

На момент публікації у мерії та ОВА не коментували вечірні перебої з електрикою у Харкові.

Нагадаємо, 8 листопада у ДТЕК оприлюднили графіки відключень світла в Україні на 9 листопада.

Також увечері 8 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що росіяни здійснили цілеспрямовану атаку на підстанції двох українських атомних електростанцій.