Графіки відключень на 9 листопада: у кого не буде світла понад 10 годин (фото)

В Україні 9 листопада через складну ситуацію в енергосистемі відключень значно побільшає: зростуть як обсяги, так і часовий проміжок.

У ДТЕК зазначили, що 9 листопада графіки будуть діяти усю добу в більшості регіонів України та опублікували розклади для Києва, Київської, Одеської та Дніпропетровської областей.

В Україні завтра, 9 листопада, будуть знову обмежувати електропостачання за графіками. Світла не буде до трьох разів на день, і деякі черги залишаться без електроенергії вже з початку доби.

Київ — графіки відключень на 9 листопада

Графік відключень світла у Києві на 9 листопада Фото: ДТЕК

Графік відключень світла у Києві на 9 листопада Фото: ДТЕК

Київська область — графіки відключень на 9 листопада

Графік відключень світла на Київщині на 9 листопада Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на Київщині на 9 листопада Фото: ДТЕК

Дніпропетровська область — графіки відключень на 9 листопада

Графік відключень світла на Дніпропетровщині на 9 листопада Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на Дніпропетровщині на 9 листопада Фото: ДТЕК

Одеська область — графіки відключень на 9 листопада

Графік відключень світла на Одещині на 9 листопада Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на Одещині на 9 листопада Фото: ДТЕК

У ДТЕК повідомили, що Росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК і серйозно пошкодила обладнання. З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані понад 210 разів.

Нагадаємо, у Києві внаслідок російського обстрілу більшість споживачів 8 листопада залишилися без електропостачання. В мережі з'явилось відео блекауту в столиці.

Відео дня

Також Фокус писав, що всі ТЕС "Центренерго" зупинилися після нічної атаки РФ та більше не генерують електроенергію. Під управлінням компанії — три теплові електростанції: Трипільська (Київщина), Зміївська (Харківщина) та Вуглегірська (Донеччина).