Графіки відключень на 9 листопада: у кого не буде світла понад 10 годин (фото)
В Україні 9 листопада через складну ситуацію в енергосистемі відключень значно побільшає: зростуть як обсяги, так і часовий проміжок.
У ДТЕК зазначили, що 9 листопада графіки будуть діяти усю добу в більшості регіонів України та опублікували розклади для Києва, Київської, Одеської та Дніпропетровської областей.
В Україні завтра, 9 листопада, будуть знову обмежувати електропостачання за графіками. Світла не буде до трьох разів на день, і деякі черги залишаться без електроенергії вже з початку доби.
Київ — графіки відключень на 9 листопада
Київська область — графіки відключень на 9 листопада
Дніпропетровська область — графіки відключень на 9 листопада
Одеська область — графіки відключень на 9 листопада
У ДТЕК повідомили, що Росія знову атакувала теплоелектростанцію ДТЕК і серйозно пошкодила обладнання. З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані понад 210 разів.
Нагадаємо, у Києві внаслідок російського обстрілу більшість споживачів 8 листопада залишилися без електропостачання. В мережі з'явилось відео блекауту в столиці.
Також Фокус писав, що всі ТЕС "Центренерго" зупинилися після нічної атаки РФ та більше не генерують електроенергію. Під управлінням компанії — три теплові електростанції: Трипільська (Київщина), Зміївська (Харківщина) та Вуглегірська (Донеччина).